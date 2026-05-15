Lanús, con el foco en el partido clave ante Liga de Quito

Lanús finalizó el pasado fin de semana su participación en el Torneo Apertura, pero a diferencia de otros equipos, no se tomó vacaciones. Es que en la agenda está el viaje a Quito, donde el Granate se jugará gran parte de su clasificación en la Copa Libertadores frente a Liga.

La delegación viajará el próximo lunes a la capital ecuatoriana, donde el miércoles visitará al Albo en los 2.800 metros sobre el nivel del mar del estadio Rodrigo Paz Delgado , popularmente conocido como Casa Blanca.

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El plantel dirigido por Mauricio Pellegrino viene de otro viaje para extenuante. En El Alto, fue goleado por Always Ready de Bolivia (0-4), a más de 4.000 metros de altura. Semejante esfuerzo lo pagó caro, ya que a su regreso tuvo tres días de preparación antes de ser eliminado por Argentinos Juniors.

El sorteo de la Copa Libertadores no fue benévolo con Lanús , ya que le tocaron dos rivales que tienen localía en la altura. Y en La Paz comprobó que no es fácil jugar. Por eso, buscará aclimatarse de mejor forma, teniendo en cuenta que en Quito son 1.200 metros menos, aunque con el correr de los minutos el físico pasa facturas.

Dos visitas por Copa Sudamericana

Será el primer partido por Copa Libertadores, pero Lanús ya registra dos viajes a Quito, pero por Copa Sudamericana. En 2009 perdió sin atenuantes por 4-0 (Claudio Bieler -3- y Edison Méndez) con el campeón de la 8º edición.

En 2024 Lanús se tomó revancha y ganó por 2-1. Se sobrepuso al gol de Alex Arce y se llevó la victoria a través de Gonzalo Pérez y Marcelino Moreno.

Lanús en Quito 2024 Lanús ganó en 2024 en Quito.

Cómo llegan Lanús y Liga de Quito

El presente del equipo de Mauricio Pellegrino no es el ideal. Acumula cinco derrotas consecutivas como visitante y apenas anotó un gol en los últimos seis partidos. Si bien por el nuevo sistema Conmebol está 2º en el grupo G por detrás de Mirassol, de Brasil, al que recibirá en la última fecha, Liga de Quito representa todo un desafío -y más también- con vistas a la clasificación a los octavos de final.

Mientras que el equipo orientado por Tiago Nunes se ubica 4º en la LigaPro de Ecuador, a 11 puntos del líder Independiente del Valle. En su última presentación venció como visitante a Mushuc Runa y este viernes recibe a Técnico Universitario. Llegará con más rodaje que el Granate a un partido que, de haber un ganador, marcará el destino de uno y otro en el transcurso de la Copa Libertadores rumbo a las fases finales.