Un ex Temperley se suma a la Selección Argentina: qué cargo ocupará

El exmediocampista Leonardo Di Lorenzo , recordado por un gran paso por Temperley , donde logró dos ascensos y fue clave en la mejor campaña del club en la Liga Profesional, se sumó a la estructura de la AFA para encabezar un área muy importante en la Selección Argentina .

“Tiki-Tiki”, como lo apodaba en su época de futbolista, estará cargo del equipo de scouting nacional y ocupará un rol clave en lo que es la captación de talentos para los diferentes equipos de la Albiceleste .

Di Lorenzo, de esta manera, se suma al staff de las juveniles de la Selección Nacional , sumándose al equipo de trabajo que tiene a Pablo Aimar y Diego Placente , entre otros, bajo la coordinación de Bernardo Romeo .

“Estoy muy feliz de sumarme al proyecto de juveniles como scout nacional”, celebró el talentoso volante, formado en San Lorenzo y con pasado en las juveniles de la Celeste y Blanca, a través de su cuenta de Instagram. “El sueño del pibe. ¡Qué lindo que es el fútbol!”, subrayó.

En esa línea, contento por la oportunidad, agregó: “Gracias Chiqui Tapia por abrirme las puertas del mejor lugar del mundo. A Pablo Aimar y Diego Placente por la confianza en mi trabajo y por la oportunidad de seguir aprendiendo. Y en especial, estoy muy agradecido Bernardo Romeo por pensar en mí para este puesto, por la gestión y sobre todo, por la paciencia”.

El paso de Di Lorenzo por Temperley

Di Lorenzo llegó al Gasolero en 2013 de mano de Aníbal Biggeri y jugó allí hasta su retiro en enero del 2021, ganándose el cariño de los hinchas y siendo uno de los referentes del proceso más existo del club del siglo XXI. Luego de esa decisión, ocupó el rol de director deportivo de la institución durante más de un año.

di lorenzo-temperley Di Lorenzo jugó siete años en Temperley.

Como futbolista, Tiki formó parte de dos ascensos de 2014, el primero a la B Nacional y el segundo a la Liga Profesional, y fue una pieza importante durante la estadía de cuatro años en la máxima categoría del fútbol argentino.

Una de sus mejores versiones se vio en la temporada 2016-2017, siendo uno de los líderes del equipo de Gustavo Álvarez, que agarró un equipo complicado y lo salvó una gran segunda rueda, con victorias resonantes contra San Lorenzo y Racing. Justamente, en esos dos partidos, convirtió goles Di Lorenzo.