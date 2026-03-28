El recuerdo de Fernando Brandán del Temperley - Los Andes del 2013: "Sabemos que el fútbol da revancha"

A dos días de lo que será el clásico entre Los Andes y Temperley en el Eduardo Gallardón , uno de los referentes del Gasolero recordó lo que fue jugar este tipo de partidos. Para Fernando Brandán no es un partido más y quiere quitarse la espina de lo que sucedió en el 2013 ante el Milrayitas.

El 20 de octubre de aquel año, Temperley visitaba el Gallardón por la fecha número 14 de la Primera B Metropolitana. El Gasolero se ponía en ventaja con gol del propio Fernando Brandán , pero a pocos minutos del final Alejandro Noriega marcaba el empate final 1 a 1 para el Milrayitas. De esta manera, al conjunto de Turdera se le escapaba el triunfo.

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Luego, el 18 de abril del 2014 por la fecha número 35 se volverían a ver las caras en el Alfredo Beranger. En esta ocasión fue victoria de Los Andes por 1 a 0 con gol de Noriega. Fue la última vez que se enfrentaron en sus estadios en la misma temporada.

Fernando Brandán tiene 36 años recién cumplidos este 27 de marzo, debutó con la camiseta de Temperley en la temporada 2013-2014 y para el Vikingo será una nueva oportunidad de conseguir los tres puntos ante el rival de toda la vida.

"Recuerdos siempre fueron los más lindos con esta camiseta, obviamente que los resultados no fueron los mejores porque allá nos empataron a lo último y acá nos ganan. Lo lindo que tiene el fútbol es que te da revancha, me da la posibilidad de jugar otro clásico, asi que le decimos al hincha que vamos a hacer lo imposible para traer un resultado positivo que nosotros deseamos", aseguró Brandán en diálogo con La Unión.

El historial entre Los Andes y Temperley

El historial general marca que Los Andes supera a Temperley por 8 partidos de diferencia. Sobre 98 encuentros disputados, el Milrayitas se impuso en 40 ocasiones, mientras que el Gasolero lo hizo en 32 oportunidades. Empataron en 26 ocasiones.

A propósito, Fernando Brandán consideró que "no juega para nada el historial en nuestra cabeza". Y remarcó: "Tampoco si ganaste el partido anterior, tampoco si venis bien, si vas puntero o si vas último. Se transita la semana de otra manera, pero a la hora del partido sabemos que es diferente y atípico a lo que uno juega durante el año, así que hay que prepararse para levantarse de la mejor manera y tener un gran día".

Embed - Los Andes 1 Temperley 1 | Gol de Brandan

Cómo se vive la semana previa al clásico y si influye jugar en el Eduardo Gallardón

Temperley viene de ganarle a Atlanta por 2 a 1 en el Alfredo Beranger y Los Andes se impuso por 2 a 0 sobre Ferro en Caballito. En ese contexto, Brandán afirmó: "Estamos tranquilos, disfrutando el día a día en esta semana previa al clásico contra Los Andes. Trabajando con mucha responsabilidad en los puntos más fuertes que tenemos, corrigiendo los errores que tuvimos en los últimos partidos para llegar de la mejor manera y siempre con la mentalidad de disfrutar y toda la responsabilidad que esto conlleva".

Además, destacó la importancia de jugar en un escenario como el Eduardo Gallardón y si puede jugar a favor o en contra para Los Andes el hecho de ser local.

"Como futbolista no hay lugar en el mundo donde tu gente juegue en contra, cada uno lo canaliza a su manera dentro del campo de juego y lo importante es como estemos como grupo y como equipo para afrontar el partido", expresó.

Por último, espera poder festejar su cumpleaños con un triunfo de Temperley en Lomas. "El domingo a las 6 de la tarde me imagino festejando mi cumpleaños y con el sueño de obtener la victoria con Temperley. Sabemos la complejidad del partido y tenemos que prepararnos para estar a la altura", finalizó.