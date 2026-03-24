Son de Temperley, amigos por el fútbol y el domingo gritaron campeones

El fútbol fue la excusa que encontró un grupo amigo de Temperley hace más 20 años para juntarse una vez por semana y pasar un lindo momento . Y esa salida, con el paso de los años, se transformó en un ritual que los protagonistas siguen disfrutando de la misma manera.

Todos los domingos se encuentran en el predio Santa Catalina Fútbol Club , ubicado en Madrid y Merlo, en el corazón de Parque Barón , y allí, entre mates y gambetas, el tiempo parece detenerse por un tiempo, como si los años no hubiesen pasado.

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“Es como volver a ser el pibe que corría entre adoquines o jugaba en un campito en el que había que cortar los yuyos antes”, describió Hernán De la Canal, uno de los integrantes de este equipo, sobre lo que son estas jornadas dominicales para él.

Esta historia de fútbol y amistad comenzó en 1998 y hoy, 28 años después, sigue dejando capítulos para recordar. Y el último que se escribió hasta el momento fue el domingo cuando se coronaron campeones de la categoría Master de la Liga de Santa Catalina , luego de una temporada brillante. En 2022 habían salidos campeones en la categoría Senior.

De Temperley salió un nuevo campeón…

El equipo tuvo un andar arrollador durante toda la temporada, que comenzó el año pasado y finalizó este domingo tras suspenderse varias jornadas por diferentes lluvias. Y los números fueron contundentes: ganaron 9 de los 12 partidos del torneo, con dos empates y una derrota, siendo la segunda valla menos vencida del torneo.

“Fue un torneo raro, porque se dieron muchas suspensiones de fechas en 2025 por lluvias, así que el campeonato se cortó en diciembre y volvió en 2026 con las 4 fechas que quedaban. Ese final fue excelente para nosotros: ganamos los 4 partidos y se nos dieron otros resultados ajenos que nos convenían. Como suele decirse, fue la arremetida final”, comentaron varios integrantes de Temperley, nombre que eligieron por el barrio y por el Gasolero, a tal punto que eligieron el celeste como color de vestimenta.

amigos-asado El asado es parte del ritual para este grupo de amigos de Temperley.

El plantel campeón, dirigido por Darío Furbatto y Alejandro Saporiti, está integrado por los siguientes futbolistas: Damián Monroe, Alfredo Iglesias, Walter “Wali” Urriza, Marcelo “Pata” Alvarado, Diego Saporiti, Diego Ricard, Pablo Touvgin, Juan Carlos “Negro” Vilar, José Luis “Rana” Argañaraz, Fernando García, Hernán “Profe” De la Canal, José Luis Rossi, Claudio “Tano” Martino, Pablo “Chori” Mandel, Ariel Bargach, Ricardo Palazón, Roberto “Tupa” Furlán y Alejandro Trotta. A ellos se le suman Fernando “Nando” Gilio y Marcos Maxud, quienes se encargan de los asados postpartidos, y Matías Bargach Ignatti, la mascota del equipo.

Un ritual que se acerca a las tres décadas

La historia de este grupo amigos, según contó Damián Monroe, delantero y referente del equipo, comenzó a gestarse en 1998 por las calles de Temperley, de donde son los miembros más antiguos, y fueron ellos los que decidieron ponerle la impronta de su barrio.

"Empezamos en veterano, seguimos en súper veterano y después, cuando nos dio la edad, pasamos a senior. Con algunos estamos desde el primer día, otros se fueron sumando y se armó un gran grupo, con los que nos juntamos siempre. En estos 28 años habrán pasado más de 50 jugadores. Hoy somos todos amigos", detalló Damián Monroe sobre los orígenes.

Y De la Canal, sobre estas jornadas de fútbol y asado, cerró: “Los domingos son diferentes. Ordenás las vendas, te ponés los cortos, los botines y salis a jugar. Es como volver a ser el pibe que corría entre adoquines o jugaba en un campito en el que había que cortar los yuyos antes. Después de 50 años, ese mismo pibe busca el objetivo del grito final de campeón. Igual, cada partido nos enfrenta a una suerte de campeonato propio, que tiene que ver con las limitaciones físicas y las futbolísticas. Pero aún así nos vestimos y salimos cada domingo a buscar ese título. A la par de ese otro torneo “chiquito”, que es terminar sin lesiones”.