Gastón Aguirre: "Fue una victoria con el ADN de Temperley"

Temperley tuvo un feliz domingo, en el cual pintó de celeste el cielo del Eduardo Gallardón. La victoria en el clásico después de 7 años, tuvo su epicentro en los festejos posteriores al partido en el Alfredo Beranger, donde los fanáticos del Gasolero se dieron cita para festejar hasta altas horas. En este domingo, Temperley no duerme.

Uno de los que estuvo presente en los festejos fue Gastón Aguirre, el ex defensor e ídolo del Gasolero, participó de la celebración donde acudieron los hinchas de Temperley en gran número. El referente indiscutido y emblema del último ascenso a Primera en el 2014, mostró su respaldo hacia el plantel comandado por Nicolás Domingo.

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El Tonga fue parte de la celebración de Temperley, l uego del gran triunfo en el Eduardo Gallardón. El ex futbolista de 44 años de edad, vistió la camiseta del Gasolero en dos etapas (2000-2002 y 2012-2018), y en el 2019 decidió retirarse de la actividad profesional del fúbol.

Ahora, como hincha y fanático de Temperley , celebró como uno más en el Alfredo Beranger. "Hoy la gente se lo merece porque ve el crecimiento del club. Fue un triunfo muy importante. Con el ADN de Temperley , siempre al final, no hay que darse por vencido. Arrancar la semana de esta manera es muy importante para este club", aseguró el Tonga.

Además, sostuvo: "Este club siempre tiene algo preparado sobre el final, no se entrega nunca. Después del último ascenso a Primera, Temperley se puede ilusionar con otro ascenso. Siempre es candidato en esta categoría".

Asimismo, consideró que "es un triunfo para celebrar con toda la familia de Temperley". Y apuntó: "Estos jugadores nos están demostrando que hay esperanza".

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El fin de una racha negativa y estadísticas históricas para Temperley

Este triunfo tiene un sabor especial para Temperley, ya que arrastraba una racha de cuatro clásicos sin poder ganar, con dos derrotas consecutivas y dos empates. Su última alegría general ante el rival de toda la vida se remontaba al 2-1 logrado en el Beranger durante la temporada 2012/13.

La estadística como visitante era aún más pesada: el Gasolero no ganaba en el Gallardón desde la temporada 2010/11, cuando se impuso por 3-0 con goles de Nahuel Martínez y un doblete de Sebastián Cobelli. Con este resultado, el equipo de Turdera vuelve a festejar en rodeo ajeno tras una larga espera de tres empates y una derrota.

El balance en el historial y la Primera Nacional

En lo que respecta a la Primera Nacional, este fue el sexto enfrentamiento entre ambos en la categoría. Los números favorecían ampliamente a Los Andes con cuatro victorias, mientras que la única alegría de Temperley en la divisional databa de la temporada 1987/88, cuando venció 2-1 de local. Esta victoria representa, por lo tanto, el primer triunfo "Celeste" ante Los Andes en la Primera Nacional jugando como visitante.

El historial general entre ambos clubes, tras disputarse 99 partidos, marca una paridad que sigue siendo liderada por el conjunto de Lomas de Zamora: 40 victorias para Los Andes, 33 triunfos para Temperley y un total de 26 empates.