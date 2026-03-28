Lucas Richarte, sentido de pertenencia para Temperley en la antesala del clásico ante Los Andes

Richarte se convirtió en una pieza clave en el esquema de Temperley.

Para Temperley y Los Andes será fundamental trasladar los valores desde las divisiones inferiores hacia la primera a la hora de los partidos trascendentales. Tal es el caso de Luchas Richarte, el joven de 21 años de edad, que está dando sus primeros pasos con la camiseta del Gasolero y sueña con tener su gran día este domingo.

Nacido en Temperley, se fue afianzando en la primera del Gasolero de la mano de Rubén Darío Forestello. En el nuevo proceso con Nicolás Domingo como entrenador, se ganó un lugar en la mitad de la cancha y se perfila como uno de los titulares para jugar el clásico ante Los Andes. Sabe Richarte que ser un joven valor de la cantera Celeste puede ser un plus a la hora de salir al césped del Eduardo Gallardón.

Fieles a la pelota y a la amistad. Son de Temperley, amigos por el fútbol y el domingo gritaron campeones

Lucas Richarte tuvo su debut con la camiseta de Temperley en el 2024 con tan sólo 19 años. Fue en un partido ante Colón de Santa Fe como visitante, bajo la dirección técnica de Aníbal Biggeri. Ahora, con 21 años y cumpliendo su segundo campeonato con el Gasolero, el mediocampista se ilusiona con poder afirmarse en la primera del conjunto de Turdera.

"Tenemos que tratar de estar tranquilos para hacer un buen papel y terminar todos contentos. Estamos viendo como juegan ellos y como queremos jugar nosotros, con el fin de poder plasmar nuestra idea", aseguró Richarte con la madurez que lo caracteriza a pesar de estar dando sus primeros pasos en el fútbol.

Siempre apoyándose en los jugadores de mayor experiencia del plantel, como lo son Adrián Arregui, Fernando Brandán y Gabriel Hauche, para el volante será especial enfrentar a Los Andes porque será su primer clásico.

Asimismo, sostuvo: "En lo personal no jugué nunca este tipo de partidos, ni siquiera en inferiores. Tengo muchas ganas de jugarlo, es lindo, sabemos que va a ser un partido a parte. El grupo está con muchas ganas de que llegue el día".

El sentido de pertenencia, un punto a favor para Richarte y los más jóvenes

Dentro del plantel de Temperley, existe ese mix entre experiencia y juventud. Así como Richarte tiene 21 años, también aparece Valentín Aguiñagalde como otra de las promesas. Ambos son titulares y tendrán la posibilidad de jugar su primer clásico en el Eduardo Gallardón.

"Estamos todos con las mismas ganas, no se juega hace mucho. Queremos transmitir el sentido de pertenencia que tenemos por Temperley los que salimos de inferiores, buscamos que tenga otro condimento", reconoció el volante en diálogo con La Unión.

A su vez, Pedro Souto, Lucas Angelini, Franco Benítez, Julián Carrasco y Valentín Díaz son los jovenes valores que salieron de la cantera de Temperley. Todos sueñan con tener su oportunidad y poder brindarse al máximo ante el clásico rival con el sentido de pertenencia a flor de piel.

"Nosotros donde juguemos tratamos de hacer siempre lo mismo. Estaría hermoso jugar en Temperley pero ya vamos a tener tiempo para eso también", afirmó Richarte.

richarte temperley Richarte se convirtió en una pieza clave en el esquema de Temperley.

Los objetivos de Temperley en la Primera Nacional

Sin dudas, el Gasolero se hizo fuerte en este campeonato en el Alfredo Beranger, donde logró sus dos triunfos ante Agropecuario y Atlanta. La cuenta pendiente es ganar como visitante, ya que no pudo sumar de a tres ante Tristán Suarez, Atlético Rafaela y Gimnasia y Tiro de Salta. En Temperley todos sueñas con lograr su primer triunfo fuera de casa en el campeonato ante Los Andes en el Gallardón.

"Esto es paso a paso, todos los partidos son importantes. No tenemos que volvernos locos, trataremos de ganar y hacer lo mejor posible", remarcó Richarte.

En cuanto al historial general, Los Andes domina con 8 partidos de ventaja sobre Temperley. De todas maneras, Richarte y compañia eligen no pensar en eso y apuntar con todo a la actualidad y terminar festejando.

"No pensamos en el historial, una vez que arranca el partido somos once contra once. Puede pasar cualquier cosa. Ojalá que el domingo cuando termine el partido nuestro vestuario sea una fiesta, es lo que todos esperamos", finalizó el joven valor de la cantera del Gasolero.

A la caza de Los Andes con baluartes salidos de las divisiones inferiores. Así lo piensan y lo sueñan dentro del plantel comandado por Nicolás Domingo. El Gasolero quiere volver a festejar en la cancha del vecino para convertirse en candidato al ascenso tan deseado.