La voz del Taladro: cumplió 36 años de radio junto al Club Atlético Banfield

La pasión por un equipo de fútbol difícilmente pueda cambiar a lo largo de la vida de una persona. El oriundo de Lomas de Zamora Daniel Lloret (58) lo demuestra a diario: fanático del Club Atlético Banfield realiza programas de radio para seguir el día a día del Taladro hace ya 36 años. Un amor para siempre.

En una charla con el Diario La Unión , Daniel explicó que el fanatismo por Banfield y por la radio casi que se entrelazaron en sus primeros años de vida. Su padre, Ramón, lo hizo hincha del Taladro en plena infancia, mientras que en la adolescencia ya tuvo sus primeras experiencias en estudios de trasmisión radial: fue tal su atracción por los micrófonos que decidió estudiar periodismo bajo la tutela de “un maestro” como Julio César Calvo .

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“Me metí de lleno en el periodismo y particularmente al deporte . En ese sentido, creé un programa pensado para la audición banfileña, ‘Banfield Fútbol Pasión’ , el cual sigue firme en la actualidad”, explicó quien posee una extensa trayectoria, habiendo trabajado también en medios de gran alcance como CN23, Crónica y Canal 26.

El programa se emite todos los viernes de 14 a 15 por Radio Gama (AM 1490) . Además, realiza la transmisión de todos los partidos de Banfield, de manera presencial y en cada estadio donde juega el Taladro.

El programa se emite todos los viernes de 14 a 15 por Radio Gama (AM 1490).

“Ya son 36 años de programas y transmisiones ininterrumpidas, soy un enfermo hincha de Banfield. Si bien ya no vivo en el distrito porque estoy en Wilde, continúo yendo a la cancha en cada partido”, reveló Daniel, con un marcado sentido de pertenencia en cada una de sus palabras.

a51571a0-2be4-4c97-a639-469d4c78d8e1 Para Lloret, la radio es "mágica". Mediante este medio de comunicación mantiene informados a todos los hinchas de Banfield.

Ya son 36 años de programas y trasmisiones ininterrumpidas, soy un enfermo hincha de Banfield. Si bien ya no vivo en el distrito porque estoy en Wilde, continúo yendo a la cancha en cada partido Ya son 36 años de programas y trasmisiones ininterrumpidas, soy un enfermo hincha de Banfield. Si bien ya no vivo en el distrito porque estoy en Wilde, continúo yendo a la cancha en cada partido

Además de “Banfield Fútbol Pasión”, Lloret conduce otros dos programas que también se emiten por Radio Gama: “A todo fútbol”, los lunes de 17 a 18 (con la actualidad de todos los equipos), y “Tarde de magazine”, los miércoles de 14 a 15 (enfocado en la actualidad y el espectáculo).

“A pesar de las distintas realidades que atravesó Banfield a lo largo de estas casi cuatro décadas, en cada programa trato de poner lo mejor de mí para expresarles a los oyentes la pasión con la que vivo la radio y el amor por el Taladro”, expresó Lloret, con cierta emoción.

Para finalizar, Daniel se refirió al cambio que sufrió la radio a lo largo de los años, donde las nuevas tecnologías se instalaron para transformar la manera de comunicar: “En algunas cosas es muy positivo, mientras que en otras prevalece la nostalgia. Lo importante es que eso cambios lleguen para mantener viva la radio, un medio de comunicación mágico y de gran alcance que siempre estará cerca de la gente que desea estar informada”.