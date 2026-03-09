Qué dijo Matías Mariotto sobre la salida de River del Comité Ejecutivo

Matías Mariotto analizó la postura tomada por la dirigencia de River Plate respecto a no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA . Luego de confirmar que el delantero Rodrigo Auzmendi no será refuerzo de Lanús, el presidente de Banfield se pronunció por la decisión que tomó Stéfano Di Carlo , mandamás del Millonario.

El máximo dirigente del Taladro expresó su total desacuerdo al comunicado expuesto por su par de River Plate, afirmando que “no es momento de quitar los pies del plato”, respecto a la postura del club de Núñez hacia el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.

“No entiendo por qué River toma esa postura. Yo no soy miembro del Comité así que no estoy en esas conversaciones, pero entiendo que el diálogo es la mejor manera”, sostuvo Mariotto en diálogo con TyC Sports.

A su vez, expresó que “no es momento de quitar los pies del plato. No comparto ni la metodología ni el momento. Las discusiones se dan puertas para adentro”.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, desde Córdoba donde anunció la creación de un nuevo torneo para 2027, se refirió al camino que tomó River Plate y que podrían seguir otros clubes del fútbol argentino.

“Ah, ¿son más? No sabía”. Enseguida agregó que “cuando nosotros asumimos, River no estaba en el Comité. Ni River ni San Lorenzo. Había cinco equipos que no formaban parte”.

Mariotto, de las críticas a defensor de la AFA

Matías Mariotto pasó de ser crítico de la gestión de Claudio Tapia al frente de la AFA a defender las decisiones de la casa madre del fútbol argentino.

El presidente de Banfield, en funciones desde octubre de 2024, arremetió contra los arbitrajes, principalmente luego de la derrota con Estudiantes de La Plata por el Torneo Apertura 2025, ya que en los partidos anteriores, ante Barracas Central y Belgrano de Córdoba, el equipo fue perjudicado.

Poco después hubo un “pedido de disculpas” y a partir de ahí se mostró cercano a la AFA y las decisiones tomadas por Claudio Tapia y el Comité Ejecutivo.

La visión del presidente de Banfield en casos puntuales

Entre otras apreciaciones, Mariotto se pronunció a favor del formato del fútbol argentino, al que muchos cuestionan por la cantidad de equipos y sistema de disputa. “El formato del fútbol español no me gusta, salen campeones siempre los mismos. Yo celebro el formato de nuestro torneo. En el Torneo Clausura clasifican ocho equipos, en una racha vos te podés colar. Se ganan tres o cuatro partidos y te metiste. Después te faltan pocos partidos para salir campeón y es lo que le pasó a Platense. Durante el año fue un equipo normal, pero le ganó a Racing, a River. Ganó los partidos que tenía que ganar y salió campeón”, dijo.

Luego, salió a desmentir la versión de Estudiantes de La Plata y a bancar la versión de la AFA respecto al título de campeón de Liga otorgado a Rosario Central. “Estuve presente en la reunión del Comité Ejecutivo, sentado a la derecha del vicepresidente de Estudiantes. El presidente de la AFA preguntó en reiteradas ocasiones si estábamos todos de acuerdo, nadie se opuso”.

En los últimos días, fijó postura sobre el paro decretado en todas las categorías. “Esta medida la tomamos los presidentes de todos los clubes. La AFA tiene deuda cero, la denuncia es falsa, estamos sufriendo una campaña de desprestigio”, opinó Mariotto sobre la decisión judicial en la que se citó a declarar al presidente Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes en una causa que investiga presuntas irregularidades fiscales.