Lomas Athletic tropezó en su debut frente a Quilmes

Lomas Athletic cayó ante Quilmes.

Los Caballeros de Lomas Athletic no tuvieron el mejor debut este fin de semana en el Torneo Metropolitano de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires. En el partido televisado de la fecha inaugural, el Tricolor cayó por 2-0 frente a Quilmes.

En la sede de Buenos Aires Cricket&Rugby Club, los dirigidos por Martín Herrero prolongaron la sequía de triunfos que arrastran desde la temporada pasada.

En esta ocasión, los goles del elenco Cervecero llegaron sobre el cierre del partido, por parte de Pedro Hourquebie (48m.) y Julián Jiménez (50m.). En el Tricolor fue amonestado Fausto Fiorentini con tarjeta verde.

La racha negativa de Lomas Athletic Lomas no consigue sumar de a tres desde el 17 de agosto de 2025, cuando derrotó como local a Mitre por 2-1. Luego encadenó nueve fechas nefastas, con siete derrotas (GEBA, San Fernando-B, Hurling, Ducilo, Ciudad, Universitario de La Plata y San Fernando) y dos empates (Quilmes y Banfield). Quedaron, por un punto, a salvo de jugar Play-Out por la permanencia en la máxima categoría.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hockey | Lomas Athletic Club (@lomasachockey) Otros resultados: Ciudad-B 0-Mitre 5; SAG Polvorines 3-San Martín 2; GEBA 2-San Fernando 3; Santa Bárbara 1-Ciudad 2; Universitario de La Plata 2-Hurling 1 y Banco Provincia 2-Ducilo 2. Próxima fecha: Mitre-Lomas Athletic. Posiciones: Mitre, Quilmes, SAG Polvorines, San Fernando, Ciudad y Universitario de La Plata 3 puntos; Banco Provincia y Ducilo 1; San Martín, GEBA, Santa Bárbara, Hurling, Lomas Athletic y Ciudad-B 0. Fixture de Lomas Athletic (1º rueda) Fecha 1: Quilmes (L) Fecha 2: Mitre (V) Fecha 3: San Fernando (L) Fecha 4: Ciudad (V) Fecha 5: Hurling (L) Fecha 6: Ducilo (V) Hockey Quilmes Quilmes sorprendió a Lomas Athletic en el estreno. Fecha 7: Banco Provincia (L) Fecha 8: Universitario de La Plata (V) Fecha 9: Santa Bárbara (L) Fecha 10: GEBA (V) Fecha 11: Ciudad-B (L) Fecha 12: SAG Polvorines (L) Fecha 13: San Martín (V)

