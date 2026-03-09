lunes 09 de marzo de 2026
Escribinos
9 de marzo de 2026
Pisó en falso.

Lomas Athletic tropezó en su debut frente a Quilmes

Por la 1º fecha del Hockey Metro, los Caballeros de Lomas Athletic perdieron ante el Cervecero por 2-0 en BACRC. La racha negativa se extendió a 10 fechas.

Lomas Athletic cayó ante Quilmes.

Lomas Athletic cayó ante Quilmes.

Los Caballeros de Lomas Athletic no tuvieron el mejor debut este fin de semana en el Torneo Metropolitano de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires. En el partido televisado de la fecha inaugural, el Tricolor cayó por 2-0 frente a Quilmes.

En la sede de Buenos Aires Cricket&Rugby Club, los dirigidos por Martín Herrero prolongaron la sequía de triunfos que arrastran desde la temporada pasada.

Lee además
Franco Agostini, de Lomas Athletic, entrena con los Leones. 
En celeste y blanco.

Franco Agostini, de Lomas Athletic, y un esperado regreso a los Leones
Vila y Martins, junto a dos Leoncitas.
Orgullo Tricolor.

Lucas Vila y Thiago Martins, Lomas Athletic, confirmados en las Leoncitas

En esta ocasión, los goles del elenco Cervecero llegaron sobre el cierre del partido, por parte de Pedro Hourquebie (48m.) y Julián Jiménez (50m.). En el Tricolor fue amonestado Fausto Fiorentini con tarjeta verde.

La racha negativa de Lomas Athletic

Lomas no consigue sumar de a tres desde el 17 de agosto de 2025, cuando derrotó como local a Mitre por 2-1. Luego encadenó nueve fechas nefastas, con siete derrotas (GEBA, San Fernando-B, Hurling, Ducilo, Ciudad, Universitario de La Plata y San Fernando) y dos empates (Quilmes y Banfield). Quedaron, por un punto, a salvo de jugar Play-Out por la permanencia en la máxima categoría.

Otros resultados: Ciudad-B 0-Mitre 5; SAG Polvorines 3-San Martín 2; GEBA 2-San Fernando 3; Santa Bárbara 1-Ciudad 2; Universitario de La Plata 2-Hurling 1 y Banco Provincia 2-Ducilo 2. Próxima fecha: Mitre-Lomas Athletic.

Posiciones: Mitre, Quilmes, SAG Polvorines, San Fernando, Ciudad y Universitario de La Plata 3 puntos; Banco Provincia y Ducilo 1; San Martín, GEBA, Santa Bárbara, Hurling, Lomas Athletic y Ciudad-B 0.

Fixture de Lomas Athletic (1º rueda)

Fecha 1: Quilmes (L)

Fecha 2: Mitre (V)

Fecha 3: San Fernando (L)

Fecha 4: Ciudad (V)

Fecha 5: Hurling (L)

Fecha 6: Ducilo (V)

Hockey Quilmes
Quilmes sorprendi&oacute; a Lomas Athletic en el estreno.

Quilmes sorprendió a Lomas Athletic en el estreno.

Fecha 7: Banco Provincia (L)

Fecha 8: Universitario de La Plata (V)

Fecha 9: Santa Bárbara (L)

Fecha 10: GEBA (V)

Fecha 11: Ciudad-B (L)

Fecha 12: SAG Polvorines (L)

Fecha 13: San Martín (V)

Temas
Seguí leyendo

Franco Agostini, de Lomas Athletic, y un esperado regreso a los Leones

Lucas Vila y Thiago Martins, Lomas Athletic, confirmados en las Leoncitas

Lomas Athletic definió el futuro de Lucas Vila para el Metropolitano de Hockey 2026

Los Caballeros de Lomas Athletic con entrenador confirmado

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Matías Mariotto le marcó la cancha a Rodrigo Auzmendi.
Contundente.

Mariotto: "No es ético que Rodrigo Auzmendi vaya a Lanús"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lomas Athletic cayó ante Quilmes.
Pisó en falso.

Lomas Athletic tropezó en su debut en el Metropolitano