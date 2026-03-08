Lomas Athletic goleó a Ciudad en el regreso de Agustina Albertario

El comienzo de la temporada 2026 del Torneo Metropolitano Femenino de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires resultó auspicioso para Lomas Athletic por dos motivos: el triunfo frente a Ciudad por 3-0, con el agregado del regreso de Agustina Albertario al plantel de las Conejas que conduce Lucas Vila.

La delantera oriunda de Adrogué, que en 2024 logró la triple corona con el club de Arenales 663 , anunció en marzo de 2025 su decisión de alejarse de la Selección Argentina luego de 15 años.

Poco después se radicó en Uruguay, donde compitió con el club Biguá, clasificando a las finales de los Play-Offs. Hizo cinco goles en la temporada y las cuatro veces que remató en el shoot-out anotó, con una estadística perfecta. En enero se sumó a Ranchi Royals en el Mini Auction de la Hero Hockey India League, un torneo relámpago de corta duración donde se contratan a las mejores jugadoras del mundo.

“Siempre es lindo volver a casa. Contenta y nada más lindo que llevarse los tres puntos y entusiasmada por el año”, destacó en diálogo con Solo Hockey después del estreno con goleada incluida.

Albertario casi que no tuvo tiempo de acomodarse entre su llegaba al país, la mudanza y preparar el debut. “Fue algo sorpresivo, a las chicas es como que les amagaba, pero no. Acá estoy, hace mucho que no corro, me la jugué a pararme en la cancha”, afirmó.

Ponerse físicamente al ritmo de sus compañeras y volver a convertir goles serán sus principales desafíos para la jugadora de 32 años: “Obvio que siempre es lindo meter goles, pero ayudar al equipo en lo que pueda. Obviamente soy delantera, debería meter goles, pero si eso no sucede, defender, ayudar y sacar situaciones de gol o peligro estoy muy feliz con eso. Ya estoy más grande, tienen que entender”.

Debut con goleada para las Conejas

En la cancha de agua de Arenales, Lomas Athletic goleó en el clásico a Ciudad por 3-0. Los goles del equipo de Lucas Vila fueron convertidos por Aylín Ovejero, Morena Bouza y Juana Fajardo. Con tarjeta verdes figuraron Emma Knobl y Bárbara Redruello.

Otros resultados: Saint Caherine’s 0-San Fernando 1; Arquitectura 3-Banco Provincia 2; GEBA 2-Olivos 0; San Lorenzo 0-Belgano Athletic 4; Italiano 0-Santa Bárbara 1 y Banco Nación 0-River Plate 1.

Posiciones: Belgrano Athletic, Lomas Athletic, GEBA, Arquitectura, San Fernando, Santa Bárbara y River Plate 3 puntos; Banco Provincia, Banco Nación, Italiano, Saint Caherine’s, Olivos, Ciudad y San Lorenzo 0.

En la próxima fecha, 2º del Hockey Metro, Lomas Athletic visitará a San Fernando, vigente campeón y que las eliminó en las semifinales de los Play-Offs 2025 en los Shoot-Out, luego de empatar 1-1 en los 60 minutos reglamentarios.