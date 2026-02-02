lunes 02 de febrero de 2026
Escribinos
2 de febrero de 2026
Hockey.

Los Caballeros de Lomas Athletic con entrenador confirmado

Lomas Athletic, que tuvo un 2025 para el olvido, buscará con el inicio de la nueva temporada del hockey recuperar la imagen con el objetivo de jugar Play-Offs.

Lomas Athletic aseguró la continuidad de Martín Herrero.

Lomas Athletic aseguró la continuidad de Martín Herrero.

En la primera semana de marzo dará comienzo la temporada 2026 del Torneo Metropolitano Caballeros de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires, en donde Lomas Athletic Club buscará recuperar la imagen pasada. En ese camino, aseguró la continuidad de Martín Herrero al frente del plantel tricolor.

El entrenador, que también tiene a su cargo el plantel femenino de Arquitectura, arribó en 2025 al club de Arenales 663, luego de dos años de Matías De Stefano al mando, logrando clasificar a los Play-Offs 2023 -perdió en cuartos con Banco Provincia-, pero no en 2024.

Lee además
Lomas Athletic no podrá revalidar el título del Torneo Metropolitano.
Fin de temporada.

Lomas Athletic cayó en las semifinales de Hóckey Metro
Aylín Ovejero, de Lomas Athletic, jugará la Pro League.
Goleadora.

Aylín Ovejero, de Lomas Athletic, jugará la Pro League para las Leonas

El club de Lomas de Zamora no tuvo una buena temporada pasada, lejos de los primeros puestos y salvándose en la última fecha de jugar Play-Out por la permanencia. De arranque, ganó su primer partido en la 5º fecha, cerró con cinco triunfos, dos empates y seis derrotas.

Lomas Caballeros
Lomas Athletic buscará recuperar la imagen pasada.

Lomas Athletic buscará recuperar la imagen pasada.

La segunda rueda comenzó con buenos aires: dos triunfos, otros dos empates y una caída, pero a partir de las 6º fecha desbarrancó: no volvió a sumar de a tres: una igualdad y siete derrotas, las últimas cinco de manera consecutiva. Finalizó 11º con 26 puntos, arriba de San Fernando-B 25, Banade 12 y Banfield 7.

Lomas Athletic apostó por ambos proyectos

Ahora, Martín Herrero deberá potenciar a los juveniles que subieron a Primera y darles las herramientas para que Lomas Athletic recupere el protagonismo perdido. El aporte de Franco Agostini, que comenzó entrenando con los Leones, Santiago Mazzilli y Santiago Montelli, entre otros, serán pilares fundamentales.

De esta manera, ambos planteles le darán continuidad al trabajo de sus entrenadores, puesto que Lucas Vila asumirá su tercer año con las Conejas, con la que obtuvo cuatro títulos entre 2024/25.

Quiénes siguen como Martín Herrero en Lomas Athletic

El campeón San Fernando continuará con Agustín Lavagno. Los otros clubes que mantuvieron entrenadores son GEBA con Ignacio Bergner -ex DT de las Conejas-, Ciudad A tendrá a Germán Orozco, mientras que Banco Provincia contará con Juan Martín López, en Mitre hará lo suyo Juan Pacheco y en Ducilo, Pablo Moreira.

Entre los ascendidos, Alejandro Palase se mantuvo en SAG Los Polvorines y Matías Cereceda en Santa Bárbara. El que cambió fue Ciudad B: Santiago y Sebastián Castaño reemplazan a Miguel Castaño, que será coordinador.

En tanto, los cuatro nuevos son: Juan Manuel Casas en San Martín (sale Jorge Corvetto), Alec Doherty en Hurlingh (en lugar de mauro Riccardi, que regresa a Universitario de La Plata junto a Lucas Martoglio, por Walter Di Nardo) y Mariano Ronconi en Quilmes (por Juan Pablo Tissera, ex Lomas Athletic).

Temas
Seguí leyendo

Lomas Athletic cayó en las semifinales de Hóckey Metro

Aylín Ovejero, de Lomas Athletic, jugará la Pro League para las Leonas

"Una escuela de deportes": así es la colonia de verano del Lomas Athletic Club

Lomas Athletic tendrá jugadoras en los planteles de las Leoncitas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La venta del Flaco López podría generar una suma millonaria a las arcas de Lanús.
Atento Granate.

Lanús podría recibir una millonaria suma si el Palmeiras vende a López al Aleti

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lomas Athletic aseguró la continuidad de Martín Herrero.
Hockey.

Los Caballeros de Lomas Athletic con entrenador confirmado