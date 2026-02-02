Los Caballeros de Lomas Athletic con entrenador confirmado

En la primera semana de marzo dará comienzo la temporada 2026 del Torneo Metropolitano Caballeros de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires , en donde Lomas Athletic Club buscará recuperar la imagen pasada. En ese camino, aseguró la continuidad de Martín Herrero al frente del plantel tricolor.

El entrenador, que también tiene a su cargo el plantel femenino de Arquitectura, arribó en 2025 al club de Arenales 663 , luego de dos años de Matías De Stefano al mando, logrando clasificar a los Play-Offs 2023 -perdió en cuartos con Banco Provincia-, pero no en 2024.

El club de Lomas de Zamora no tuvo una buena temporada pasada, lejos de los primeros puestos y salvándose en la última fecha de jugar Play-Out por la permanencia. De arranque, ganó su primer partido en la 5º fecha, cerró con cinco triunfos, dos empates y seis derrotas.

La segunda rueda comenzó con buenos aires: dos triunfos, otros dos empates y una caída, pero a partir de las 6º fecha desbarrancó: no volvió a sumar de a tres: una igualdad y siete derrotas, las últimas cinco de manera consecutiva. Finalizó 11º con 26 puntos, arriba de San Fernando-B 25, Banade 12 y Banfield 7.

Lomas Athletic apostó por ambos proyectos

Ahora, Martín Herrero deberá potenciar a los juveniles que subieron a Primera y darles las herramientas para que Lomas Athletic recupere el protagonismo perdido. El aporte de Franco Agostini, que comenzó entrenando con los Leones, Santiago Mazzilli y Santiago Montelli, entre otros, serán pilares fundamentales.

De esta manera, ambos planteles le darán continuidad al trabajo de sus entrenadores, puesto que Lucas Vila asumirá su tercer año con las Conejas, con la que obtuvo cuatro títulos entre 2024/25.

Quiénes siguen como Martín Herrero en Lomas Athletic

El campeón San Fernando continuará con Agustín Lavagno. Los otros clubes que mantuvieron entrenadores son GEBA con Ignacio Bergner -ex DT de las Conejas-, Ciudad A tendrá a Germán Orozco, mientras que Banco Provincia contará con Juan Martín López, en Mitre hará lo suyo Juan Pacheco y en Ducilo, Pablo Moreira.

Entre los ascendidos, Alejandro Palase se mantuvo en SAG Los Polvorines y Matías Cereceda en Santa Bárbara. El que cambió fue Ciudad B: Santiago y Sebastián Castaño reemplazan a Miguel Castaño, que será coordinador.

En tanto, los cuatro nuevos son: Juan Manuel Casas en San Martín (sale Jorge Corvetto), Alec Doherty en Hurlingh (en lugar de mauro Riccardi, que regresa a Universitario de La Plata junto a Lucas Martoglio, por Walter Di Nardo) y Mariano Ronconi en Quilmes (por Juan Pablo Tissera, ex Lomas Athletic).