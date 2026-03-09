lunes 09 de marzo de 2026
Es el amor.

El romántico mensaje de Mauro Icardi a la China Suárez por su cumpleaños

La China Suárez festejó su cumpleaños a bordo de una barco en Turquía y Mauro icardi se encargó de la celebración y se dedicó un tierno mensaje en las redes.

La China Suárez y Mauro Icardi. 

El romance entre la China Suárez y Mauro Icardi está atravesando su mejor momento y, para celebrar los 34 años de la actriz, el futbolista no escatimó en gastos. Pero no todo fue una cuestión económica y el futbolista le dedicó una romántica dedicatoria.

"Gracias por estar en mi vida, por tu compañía, por tu corazón tan grande y por hacer que cada día a tu lado sea un regalo", continuó Mauro Icardi, cerrando su mensaje con un tierno "Feliz cumpleaños, mi Reina hermosa".

image
El mensaje de Mauro Icardi a la China Suárez.

La China Suárez festejó su cumple en Turquía

Instalados en Turquía, Mauro Icardi organizó una celebración exclusiva a la China Suárez a bordo de un lujoso yate que navegó las aguas del Estrecho del Bósforo.

La celebración, que mantuvo un clima de absoluta intimidad y calidez, contó con la presencia del círculo más cercano de la China Suárez. Entre los invitados, obviamente estuvieron sus hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, quienes acompañaron a su mamá en este nuevo año.

Temas
