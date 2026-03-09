El romántico mensaje de Mauro Icardi a la China Suárez por su cumpleaños

La China Suárez y Mauro Icardi.

El romance entre la China Suárez y Mauro Icardi está atravesando su mejor momento y, para celebrar los 34 años de la actriz, el futbolista no escatimó en gastos. Pero no todo fue una cuestión económica y el futbolista le dedicó una romántica dedicatoria.

En esa línea, y para sumar al romántico momento, Mauro Icardi le dedicó a la China Suárez un posteo en las redes sociales. "Hoy no solo cumple años una mujer increíble… cumple años la mujer que cambió mi vida", escribió el delantero, confirmando el lugar fundamental que ocupa la actriz en su presente.

"Gracias por estar en mi vida, por tu compañía, por tu corazón tan grande y por hacer que cada día a tu lado sea un regalo", continuó Mauro Icardi, cerrando su mensaje con un tierno "Feliz cumpleaños, mi Reina hermosa".

image El mensaje de Mauro Icardi a la China Suárez. La China Suárez festejó su cumple en Turquía Instalados en Turquía, Mauro Icardi organizó una celebración exclusiva a la China Suárez a bordo de un lujoso yate que navegó las aguas del Estrecho del Bósforo.

La celebración, que mantuvo un clima de absoluta intimidad y calidez, contó con la presencia del círculo más cercano de la China Suárez. Entre los invitados, obviamente estuvieron sus hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, quienes acompañaron a su mamá en este nuevo año.

