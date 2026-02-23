lunes 23 de febrero de 2026
23 de febrero de 2026
¿Se casa con La China Suárez? Se conoció la fecha en la que Mauro Icardi se divorciará de Wanda Nara

Se conoció la fecha en la que Mauro Icardi se divorciará de Wanda Nara y en las redes sociales ya se habla de boda entre el futbolista y La China Suárez.

Una de las batallas judiciales que llevan al frente Wanda Nara y Mauro Icardi es la del divorcio, que finalmente ya tiene fecha. ¿Por qué es tan importante esto? Todo empiezan a especular con la boda entre el futbolista y La China Suárez.

La panelista de Puro Show, Angie Balbiani, dio a conocer los detalles. “El 11 de marzo se cumplen los dos años y ese día los abogados de Mauro Icardi van a presentar el divorcio”, explicó sobre la fecha clave, que tanto está esperando Mauro Icardi.

Wanda Nara no se guardó nada y apuntó contra todos los involucrados en el escandaloso cumpleaños de Magnolia Vicuña.
Wanda Nara estalló en vivo y le respondió a la China Suárez
La China Suárez y Mauro Icardi se reencontraron en Turquía. 
Así fue el reencuentro de Icardi y la China en el Día de los Enamorados

La posibilidad de casamiento con La China Suárez no es simplemente un rumor, ya que el propio futbolista del Galatasaray había abierto esa puerta en el programa de Mario Pergolini, quien le había consultado si le iba a proponer matrimonio a la actriz. "Primero me tengo que divorciar. En marzo de 2026 me sale. Lo vamos a festejar, seguro. Después de mi divorcio vamos a empezar a planear el casamiento…”, comentó Mauro Icardi aquel día.

