Así fue el reencuentro de Mauro Icardi y la China Suárez en el Día de los Enamorados

La China Suárez regresó a Turquía luego de varios días en la Argentina y se reencontró con Mauro Icardi, con quien compartió una tierna foto en Instagram.

La China Suárez y Mauro Icardi se reencontraron en Turquía.&nbsp;

Luego de varios días en la Argentina, La China Suárez regresó a Turquía y se reencontró con Mauro Icardi. Y, lejos de hacerse eco de los rumores de infidelidad que circularon en torno al futbolista, la actriz compartió un posteo en el que se mostró muy feliz en el Día de los Enamorados.

Sucede que, hace unos días, se hablaba de una presunta infidelidad de Mauro Icardi, que, por supuesto, fue desmentida por él. Parece no haber dejado secuelas en la pareja esos rumores. Para dejarlo en claro, La China Suárez subió una foto muy tierna en sus historias de Instagram.

“Celebrando el estreno de la serie y el hat-trick”, escribió la actriz junto a la foto. Es que el viernes se estrenó la segunda temporada de En el Barro, que la tiene como protagonista y, de yapa, ese mismo día Mauro Icardi festejó un hat trick jugando para el Galatasaray en la goleada sobre el Eyüpspor.

El tierno posteo de la China Su&aacute;rez con Mauro Icardi.&nbsp;

