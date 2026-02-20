viernes 20 de febrero de 2026
La liquidaron.

El look de la China Suárez "a lo Wanda Nara" que indignó a todos en redes sociales

La China Suárez lució un look muy parecido al estilo de Wanda Nara y en las redes sociales no tardaron en reaccionar contra la actriz.

La China Suárez volvió a revivir la polémica al publicar unas imágenes suyas luciendo un look muy alejado de su estilo habitual. Más bien, muchos usuarios en las redes señalaron las similitudes de su atuendo con el de Wanda Nara.

La actriz y su novio Mauro Icardi vivieron una cena romántica en el Palacio Çraan en el marco del cumpleaños número 33 del futbolista, que luego mostraron en sus redes sociales, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En cuestión de minutos, las imágenes de la China Suárez explotaron en redes, cuestionando el estilismo y la elección de la prensa. Incluso, muchos usuarios señalaron que el vestido que tenía puesto la actriz es muy similar a uno que lució Wanda Nara años atrás.

Las críticas a la China Suárez en las redes sociales

“Como creí que me iba a quedar lo que compré en shein/como me queda”, tuiteó con humor la cuenta @bynereaok, mostrando en paralelo las imágenes de ambas mujeres.

La usuaria @ana_016121999 fue más allá y sostuvo que la actriz “se disfrazó de Wanda”: “Tendrían que apuntarme con un arma para que suba esto. Encima, decime que no te disfrazaste de Wanda jajajajajsj. ¿Qué van a decir las fans? ¿Qué es photoshop de los haters? JAJAJAJ”.

Por si no fuera poco, dio a entender que hay una versión que indica que el vestido sería en realidad una de las multiples prendas que la conductora de MasterChef dejó en Turquía: “Están diciendo que es un vestido de Wanda y no lo puede llenar en la parte de la cola, por eso le queda así. Si hay fotos que lo prueban, me cago de risa jajajajja”, tuiteó.

