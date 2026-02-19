El hermano de Mauro Icardi contó detalles del futbolista y opinó sobre Wanda Nara y el amor de esa pareja

Se sentó en el programa Intrusos para hablar de su hermano, Mauro Icardi.

Sin filtros, Guido Icardi se sentó en el piso de Instrusos para contar detalles de la vida y la personalidad de su hermano Mauro Icardi . Entre sus opiniones personales, lanzó que nunca lo vio tan enamorado como de Wanda Nara y aseguró que se equivocó al romper el proyecto de familia.

Guido no dudó en responder cada pregunta que le hicieron y de dar a conocer su propia mirada sobre la ruptura, la relación con su familia y las denuncias que rodean al futbolista que está en pareja con la China Suárez .

En las redes. Así fue el reencuentro de Icardi y la China en el Día de los Enamorados

Furioso. Mauro Icardi habló de las fotos con Wanda Nara y el beso en un boliche

En primer lugar, se refirió al vínculo familiar y se enfocó sobre la relación entre Mauro Icardi y su papá: “Creo que hay un quiebre con mi viejo en el momento en el que se separó de Wanda. Se ha visto que ella fue a Rosario con mis sobrinas”. También en la misma línea aprovechó para referirse al escándalo del Wandagate y la infidelidad con la China Suárez: “Uno piensa ‘este es un salame, diez años casado y mirá lo que hace’. Hay mil formas de separarse”.

Cuando fue consultado sobre los intentos para volver con Wanda Nada , Guido entendió a su hermano: “Creo que en su momento él habrá pensado que quería seguir con Wanda, tenían un proyecto de vida en común. Uno se desespera cuando ve que puede perder todo lo que construyó que es nada menos que su familia”.

Al ser consultado por el conductor de Intrusos, Rodrigo Lussich respecto a la denuncia de Wanda contra Mauro sobre violencia de género apuntó: "No lo veo capaz de hacer algo así".

Sobre la personalidad de su hermano, Guido se sinceró: "Es una persona caprichosa, puede ser obsesivo con sus cosas, pero no creo que llegue a levantarle la mano a Wanda”. En tanto, sobre los sentimientos de su hermano, fue tajante: “Para mí la amaba, nunca lo vi tan enamorado”.

De la China Suárez opinó que no cree que su hermano esté con ella para vengarse de Wanda Nara: "Me parece que su pareja con Wanda se fue desgastando”.

Mirá el video de las declaraciones del hermano de Mauro Icardi