Joaquín Ruffo: el filicidio que conmocionó a Lomas de Zamora y un final anticipado

El 5 de agosto, Lomas de Zamora fue escenario de un macabro filicidio . En medio de un proceso de separación con su mujer, Alejandro Ruffo asfixió a su hijo de 8 años , Joaquín Ruffo , y luego intentó suicidarse (por primera vez) mientras su mamá estaba trabajando.

El testimonio de su ex, Natalia Ciak, fue clave para determinar que se trataba de una venganza, cuestión que luego el hombre habría confesado mientras estaba recuperándose en el Hospital Gandulfo: "Lo maté para dejarle un mensaje a la mamá". Ella pedía la mayor pena por el crimen: "No es inimputable, no es psiquiátrico. Comprendía absolutamente todo".

Se estaban separando, pero él no lo podía admitir, prometía que se iba a ir de la casa y no lo hacía. "Hacía ya dos años que yo le decía 'Me quiero separar, me quiero separar'. Era agarrarme, ponerme contra una pared, decirme 'Yo voy a cambiar, perdoname, no lo hago más'. Y confié", explicó en su momento. Pero agregó: "Jamás pensé que lo tocaría a él".

Cansada de la violencia psicológica que Alejandro ejercía sobre ella, tenía decidido irse de la casa el mismo día que pasó todo, pero él no lo sabía.

Ella se fue a trabajar, cuando se comunicó más tarde con él, le dijo que el nene no iría al colegio y que se quede tranquila que estaba durmiendo. Nunca más se pudo comunicar con él. Se volvió antes del trabajo, no sin antes pedir una patrulla. Fue la primera en entrar, era la única que tenía la llave.

Cuando llegó el panorama era desolador: el hombre desangrándose en la planta baja por cortes que se hizo él mismo y joaquín ya sin vida en el primer piso. Lo había asfixiado con una almohada.

Natalia quería perpetua para él. ¿Por que aseguraba que no actuó de manera impulsiva y que tenía todo planeado? Porque aparecieron fotos de ella tachadas y cortadas, y desapareció su ropa. "Las fotos que dicen que había en mi casa, claramente las imprimió porque en mi casa no había fotos mías. Lo mismo, la premeditación para sacar todo. Yo tenía mucha ropa y no quedó nada, ni una prenda interior. Él tuvo que haberlo bajado, puesto en el auto o algún lugar para llevárselo en algún lugar, porque en los alrededores no había nada. Las cosas mías él las hizo desaparecer el mismo día".

Alejandro Ruffo apareció muerto

Alejandro Ruffo estaba detenido en la Unidad Penitenciaria N°34 de Melchor Romero, donde se encuentran los internos con problemas de salud mental. Ahí lo encontraron este jueves muerto, colgado con una sábana, atada por un extremo a la ventana de la celda N° 85 y por el otro entrelazada a su cuello.

Si bien los internos intentaron ayudarlo, cortando la sábana y haciéndole reanimación, no lo lograron. Esta vez, su intento de suicidio fue certero.