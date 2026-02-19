jueves 19 de febrero de 2026
Talento en el ascenso.

El ex Lanús Sebastián Blanco regresa al fútbol argentino para jugar en la Primera B

El oriundo de Lomas de Zamora, formado en el Granate, se convirtió en la contratación más resonantes del mercado de pases de la tercera categoría.

El formado en Lanús tendrá su primera experiencia en la Primera B.

Luego de brillar con la camiseta de Lanús y de construir una exitosa carrera, el oriundo de Lomas de Zamora Sebastián Blanco regresó al fútbol argentino y este jueves se confirmó su incorporación a Real Pilar para disputar la actual temporada de la Primera B.

El lomense viene de jugar en Miami FC, equipo que milita en la segunda división de los Estados Unidos, y previamente lo había hecho en San Lorenzo. A lo largo de su carrera, defendió los colores de Lanús, Metalist de Ucrania, West Bromwich de Inglaterra, el Ciclón (tuvo dos ciclos, el primero de 2015 a 2017 y el segundo en 2024) y Portland Timbers de Estados Unidos.

Los inicios de Sebastián Blanco en Lomas de Zamora

Blanco dio sus primeros pasos en el fútbol en el club barrial 11 de Agosto, ubicado en Posada y Chimento, en Lomas Oeste, y rápidamente llamó la atención por su cualidades. Su talento lo llevó rápidamente a sumar a las inferiores del Granate, pero nunca se olvidó de su club, del cual siempre mantuvo un vínculo cercano.

En el fútbol argentino, Blanco jugó en Lanús y San Lorenzo.

Tal es el arraigo que el mediocampista mantuvo con 11 de Agosto, club al que pisó por primera vez con cuatro años, que hasta llegó a dirigir algunas categorías del fútbol infantil mientras daba sus primeros pasos en el fútbol profesional.

Después de esos primeros pasos en el reconocido club barrial de Lomas, Blanco se formó como futbolista profesional en la cantera de Lanús y le dio forma a una exitosa carrera, con un paso por la Selección Argentina incluido. En esos años, sumó tres títulos: el Torneo Apertura 2007 con Lanús, la Supercopa Argentina en 2015 con San Lorenzo y la MLS con Portland en 2020. Ahora, en Real Pilar, buscará uno más.

