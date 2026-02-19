Lanús abre la serie final de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo

Lanús y Flamengo comenzarán este jueves, desde las 21.30, a jugar las finales de la Recopa Sudamericana 2026. El Granate lo hará como campeón de la Copa Sudamericana y el Mengano de la Copa Libertadores de América . El puntapié será en la Fortaleza y la revancha una semana después en el Maracaná.

El partido será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera, asistido por sus compatriotas Jorge Urrego y Lubin Torrealba. Cuarto árbitro: Yender Herrera. Quinto árbitro: Erizon Nieto. VAR: Carlos Orbe (Ecuador), AVAR 1: Christian Lescano, AVAR 2: Franklin Congo y AVAR 3: Ángel Arteaga, este último de Venezuela.

Lanús se impuso en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro , en Asunción, Paraguay, tras empatar 0-0 y triunfar 5-4 en la definición por penales; mientras que Flamengo derrotó a Palmeiras (1-0) , en Lima, Perú.

El equipo de Mauricio Pellegrino arrancó de mayor a menor la temporada. Triunfó por Copa Argentina sobre Sarmiento de La Banda (4-1), metió dos victorias en el Torneo Apertura contra San Lorenzo (3-2) y Unión de Santa Fe (2-1), pero bajó la producción en los empates con Instituto de Córdoba (2-2) y Talleres de Córdoba (1-1) hasta la derrota con Independiente (0-2).

Lanus Recopa En la Fortaleza igualaron 1-1.

Por su parte, Flamengo fue lo inverso. En el Campeonato Carioca (inició con un equipo Sub-20) enfrentó a Portuguesa (1-1) y luego perdió frente a Bangu (1-2) y Volta Redonda (0-3). Ya con los titulares, venció a Vasco Da Gama (1-0), cayó ante Fluminense (1-2) y goleó a Sampaio Correa Futebol e Esporte (7-1). Pasó de ronda ocupando el 4º puesto y superó a Botafogo (2-1).

Mientras que en el Brasileirao, perdió con San Pablo (1-2), igualó ante Internacional (1-1) y venció a Vitória (2-1). En la final de la Supercopa Brasileña fue derrotado por Corinthians (2-0).

Panorama del Granate y el Mengao

Del recambio que Mauricio Pellegrino utilizó frente a Independiente, volverán Carlos Izquierdoz, Agustín Medina y Marcelino Moreno, este último recuperado de una metatarsalgia en el pie izquierdo. Los que salen del equipo son Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore y Franco Watosn.

La gran duda es Rodrigo Castillo, con una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda. Si bien el goleador quiere estar a disposición del entrenador, arriesgarlo podría agravar su situación. Walter Bou es su reemplazo natural.

Por el lado de Filipe Luis, el técnico no incluyó en la delegación a los volantes Jorginho, Saúl Ñiguez y los delanteros Gonzalo Plata y Wallace Yan.

Como contrapartida, cuenta con un plantel repleto de estrellas: el arquero argentino (exLanús) Agustín Rossi, el experimentado lateral izquierdo Alex Sandro (con pasos por Porto y Juventus), el volante chileno Erick Pulgar, la contratación de Lucas Paquetá (pagó US$50 millones), el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y el goleador Pedro.

Lanús y Flamengo, 14 años después

Entre sí se enfrentaron por la Copa Libertadores 2012, cuando igualaron 1-1 en La Fortaleza (Léo Moura y César Carranza) y Flamengo goleó en el Maracaná por 3-0 (Wellinton Souza Da Silva, Daivid y Luis António Moraes).

Recopa Sudamericana Ronaldinho, entre Araujo y Fritzler.

Ahora, será el turno de la Recopa Sudamericana, la que Lanús perdió en 2014 a manos de Atlético Mineiro. El Galo ganó 1-0 en Cabrero y Guidi, perdió 3-2 en el Mineirao, pero en la prórroga se impuso el elenco brasilero por 4-3.

Por su parte, Flamengo fue campeón en la edición 2020, al igualar 2-2 en Quito ante Independiente del Valle, de Ecuador, y golear por 3-0 en el Maracaná. Los ecuatorianos se tomaron revancha en 2023, ganado 1-0 como local, perdiendo por el mismo marcador en Río de Janeiro e imponiéndose por penales (5-4).

Probables formaciones de Lanús y Flamengo

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Walter Bou o Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Leo Pereira y Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araujo, Lucas Paquetá y Giorgian De Arrascaeta; Everton y Pedro. DT: Filipe Luis.

Hora: 21.30. Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela). Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: ESPN.