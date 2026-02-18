miércoles 18 de febrero de 2026
Escribinos
18 de febrero de 2026
Habrá acción en el Sur.

Lanús y Flamengo jugarán más allá del paro nacional: el motivo

El encuentro de ida de la Recopa Sudamericana es el único que no fue reprogramado tras la medida de fuerza tomada por la CGT.

Lanús prepara una gran fiesta para la final ante Flamengo.

Lanús prepara una gran fiesta para la final ante Flamengo.

A pesar del paro nacional que la CGT convocó para este jueves en medio del debate por la reforma laboral, el partido entre Lanús y Flamengo por la ida de la Recopa Sudamericana no será reprogramado y se disputará en la Fortaleza de Guidi y Cabrero desde las 21.30.

Si bien Uthedyc, el gremio que nuclea a los trabajadores de entidades deportivas y civiles, se adhirió al paro, este enfrentamiento corresponde a una competencia organizada por Conmebol y eso impide su suspensión o reprogramación, ya que hubiese significado una importante multa para el club argentino.

Lee además
Lanús cayó categóricamente ante Independiente en Avellaneda.
En Avellaneda.

Lanús tuvo una pálida imagen y cayó ante Independiente
Mauricio Pellegrino no quedó conforme con el juego de Lanús.
Días cruciales.

Mauricio Pellegrino, preocupado por el juego de Lanús de cara a la Recopa

Este gremio es el encargado de habilitar los estadios de fútbol para el desarrollo de los partidos oficiales y, por eso, en un primer momento se dudó sobre la realización del encuentro, debido a que sin los empleados de Uthedyc no se podrían abrir las instalaciones del club.

Sin embargo, al tratarse de una competencia internacional que no está regida por la AFA sino por la Conmebol, el partido no fue reprogramado, como sí sucedió con algunos encuentros de la Liga Profesional pactados para este jueves, entre ellos el de Independiente contra Independiente Rivadavia, que pasó al sábado a las 17.

lanus-plantel
El plantel de Lan&uacute;s quiere hacer historia.

El plantel de Lanús quiere hacer historia.

Los preparativos de la final entre Lanús y Flamengo

A través de su página oficial, Lanús comenzó a palpitar la final ante el conjunto brasilero e informó que las puertas del estadio se abrirán a las 18.30, tres horas antes del inicio del partido, previsto para las 21.30. Además, detalló por dónde serán los ingresos tanto del público local como del visitante.

En un comunicado, el club presidido por Nicolás Russo brindó información importante de cara al cruce con el Mengao. Entre las cuestiones más destacadas, señaló que es obligatorio llevar DNI para pasar los controles de acceso y que está prohibido el ingreso de paraguas, banderas con palo, equipos de mate, botellas u otros objetos similares al estadio.

Temas
Seguí leyendo

Lanús tuvo una pálida imagen y cayó ante Independiente

Mauricio Pellegrino, preocupado por el juego de Lanús de cara a la Recopa

La autocrítica de Salvio, referente de Lanús: "Nos faltó jugar más adelante"

En Lanús se ilusionan con la presencia de Rodrigo Castillo

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El goleador de Lanús quiere estar en la final ante Flamengo.
El goleador quiere estar.

En Lanús se ilusionan con la presencia de Rodrigo Castillo

Las más leídas

Te Puede Interesar

El hecho ocurrido en el barrio Santa Catalina fue denunciado en la Comisaría de Villa Centenario.
Terminó desmayada.

Una vecina de Santa Catalina denunció una brutal golpiza en patota