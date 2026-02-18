La hija de María Valenzuela estalló en las redes por las críticas que recibió por "un pico"

Malena Valenzuela, la hija de María Valenzuela salió con los tapones de punta y respondió las críticas.

Malena Mendizábal Valenzuela estalló de furia al recibir una cataratas de críticas en las redes por un video que subió donde se da un pico con su mamá María Valenzuela . El posteo lo hizo en el marco del recordatorio de los 23 años en que padeció un ACV que la llevó a tener que pelear por su vida.

"Hoy 10 de febrero del 2026 cumplo años, mis 23 años de renacimiento", comenzó la hija de la actriz el video. "La pasé muy mal, a punto de morirme cuando tenía tan solo 19 años", recordó sobre un momento que hizo eco en toda la sociedad que rezaba por la recuperación de Malena. Por eso, agradeció a todos los que la acompañaron en aquel momento.

La persona que no se movió de la cama de terapia en la que estuvo peleándola no fue otra que su madre. Así, al final del conmovedor video se la ve aparecer en cámara a María Valenzuela, acercándole una torta simbólica y deseándole un "feliz cumpleaños, princesa".

Hasta ese momento, todo parecía que quedaría en un emocionante video recordando el renacer de su vida, pero lejos de eso en el posteo se comenzaron a repetir mensajes polémicos por el pico que ambas se dieron.

maria-valenzuela-y-malena-mendizabal-beso La imagen de la polémica.

El descargo de la hija de María Valenzuela

Pasados unos días, llegó la respuesta muy fuerte de Malena en sus redes para contestar a aquellos que vieron en un beso, algo polémico.

"Primero, les pregunto, ¿Qué es un pico? Lo dice Inteligencia Artificial… 'es un beso en el que los labios de dos personas entran en contacto, pero no llegan a interactuar las lenguas'", comenzó escribiendo en el posteo.

"Qué cabezas podridas tienen algunas personas, para criticar un pico con mi mamá. No fue ni un chupón, ni un lengüetazo. Fue un acto de amor, entre una gran madre y su hija. Después de pasarla tan mal las dos, ¿realmente se quedan con el pico? En vez del mensaje cariñoso que dejamos…", continuó.

Pero el descargo siguió porque Malena quiso dejar en claro lo verdaderamente importante del posteo. "Festejo la vida, valoro a las personas que quiero y que respeto. Y le agradezco al universo, por ponerme en mi camino con personas positivas, tan amorosas y tan humanas, que sin 'conocerme', siempre me hacen sentir especial… Aclaro, por ahí está de más, pero me di cuenta que ahora me siguen casi 40 mil seguidores y casi 38 mil 'me gusta' en mi posteo… ¡UNA LOCURA! ¿NO? Así que, por favor, dejen de hablar en el siglo 19", se sinceró.

Para concluir, dejó una reflexión destacando la fortaleza de su madre en aquel momento. "Por último, quiero dejarles una frase que dijo una persona muy importante para mi mamá... y que estuvo con ella, en su peor momento: '“Ella es una excelente capitana de tormentas'”.

Mirá el posteo