Los emotivos mensajes para Narela Barreto, en el día que cumpliría 28 años

Familiares de Narela Barreto , la joven oriunda de Banfield que fue hallada sin vida en la ciudad de Los Ángeles el 23 de enero pasado, la recordaron con mensajes en redes sociales por del día en el que cumpliría 28 años.

"Hoy estarías cumpliendo 28 años. Te mando un beso gigante al cielo, prima", escribió Ayelén, su prima, en una historia de Instagram acompañada con una foto de la joven fallecida.

El aniversario tampoco pasó desapercibido por Violeta, otra prima de Narela, que compartió varias fotos junto a ella, cargadas de dolor por ser una fecha tan especial. "Feliz cumpleaños, mi Narelita. Te amo y te voy a amar toda mi vida. Te extraño cada segundo. Me haces falta. Beso al cielo, prima. Te amo para siempre, mi Narelita", publicó también en Instagram.

Mientras tanto, la causa sigue abierta: las autoridades que investigan el caso todavía no confirmaron ninguna hipótesis de manera oficial. Sin embargo, la familia de la joven sospecha que fue asesinada.

El caso Narela Barreto

La familia de la joven que tenía 27 años, que estuvo varios días desaparecida en Los Ángeles, y cuya muerte fue confirmada este jueves, reveló detalles impactantes de cómo y dónde habría sido encontrado su cuerpo sin vida.

Por ahora, la información que manejan los familiares de Narela Barreto indica que el fallecimiento ocurrió el mismo día en el que la joven dejó de responder llamadas.

“Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días fallecida”, expresó Santiago, el hermano, en diálogo con medios nacionales.