Revelaron cómo encontraron a Narela Barreto, la joven de Banfield fallecida en Los Ángeles

La familia de Narela Barreto , la joven de 27 años oriunda de Banfield que estuvo varios días desaparecida en Los Ángeles, y cuya muerte fue confirmada este jueves, reveló detalles impactantes de cómo y dónde habría sido encontrado su cuerpo sin vida.

Santiago , el hermano de la víctima, habló públicamente y aportó nuevos datos sobre el caso. Según su testimonio, el cuerpo de Narela fue encontrado en plena vía pública , en una zona cercana al lugar donde residía.

BÚSQUEDA Buscan a una nena desaparecida de 12 años que habría viajado a Temperley

Por ahora, la información que manejan los familiares de Narela indica que el fallecimiento ocurrió el mismo viernes en el que la joven dejó de responder llamadas. “Parece que llevaba muerta ya del mismo viernes en que dejó de recibir las llamadas. Estos son los datos que tiene mi papá”, señaló.

El cuerpo habría sido hallado en la calle, a unas cinco cuadras del departamento al que la joven se mudó recientemente. “Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días fallecida”, expresó.

Narela Barreto (1) El mensaje de despedida del hermano de la joven de Banfield.

Quién era la joven de Banfield fallecida en Estados Unidos

Narela Barreto vivía en Estados Unidos desde el año 2024, cuando se quedó en ese país para trabajar y poder ayudar económicamente a su familia.

La chica era traductora de inglés, aunque uno de sus últimos trabajos en suelo estadounidense habría sido de mesera, tal como informaron a la prensa desde su entorno.

Una vez que sus seres queridos perdieron el contacto con ella, comenzaron la búsqueda en redes sociales . “¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas, comunícate a cualquier hora”, compartieron a través de un flyer.