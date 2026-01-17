sábado 17 de enero de 2026
Escribinos
17 de enero de 2026
Buenas noticias.

Encontraron a salvo a Ludmila, la chica de Fiorito que estaba desaparecida

Ludmila, oriunda de Fiorito, fue hallada en buen estado de salud en el barrio de la Villa 31, en Retiro. Estaba desaparecida desde el sábado 10 de enero.

Encontraron sana y salvo a Ludmila Barrios, la chica desaparecida en Fiorito.&nbsp;

Encontraron sana y salvo a Ludmila Barrios, la chica desaparecida en Fiorito. 

Ludmila Barros, la joven de 22 años que estaba desaparecida desde el sábado 10 de enero en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, Villa Fiorito, fue hallada en buen estado de salud, este 17 de enero en el barrio porteño Villa 31, Retiro.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, Barros “estaba en la Villa 31, Retiro”, además, el parte indicó: “La buscó y encontró la Policía de la Provincia de Buenos Aires junto al Gabinete de Búsqueda de Personas de la DDI de Lomas de Zamora”.

Lee además
Ludmila, la joven desaparecida en Villa Fiorito.
Urgente.

Alerta por una joven desaparecida en Fiorito: la buscan desde el sábado
Escalofriante testimonio de la hermana de Ludmila.
Aterrador.

La impactante revelación de la hermana de Ludmila, la chica desaparecida en Fiorito

Ludmila había sido vista por última vez hace una semana y desde entonces, su familia inició una búsqueda desesperada ya que perdieron todo tipo de conexión y no regresó al domicilio que alquilaba.

La búsqueda había comenzado en Fiorito

María, hermana de la entonces desaparecida, sostuvo en declaraciones a La Unión: “No la encontramos desde el día sábado. El último chico que la vio dijo que se tomó un Uber Moto. De ahí, nadie sabe más nada. La buscamos por todos lados y nada. En su alquiler aún no aparece”.

La misma familiar había revelado a portales del conurbano que intentó comunicarse en diversas ocasiones y, en última instancia la escuchó quejarse, intentó hacerle preguntas y luego cortó la comunicación. En tanto, María compartió la idea de que consideraba una posible privación ilegítima de la libertad.

FUENTE: nota.texto7

Temas
Seguí leyendo

Alerta por una joven desaparecida en Fiorito: la buscan desde el sábado

La impactante revelación de la hermana de Ludmila, la chica desaparecida en Fiorito

La UPA de Lomas lanzó un nuevo sistema de turnos médicos por WhatsApp

En qué zonas de Lomas habrá cortes de agua la próxima semana

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Uno de los detenidos es oriundo de Lomas de Zamora.
Sospechoso.

Es de Lomas y lo detuvieron por una violenta entradera en Mar del Plata

Las más leídas

Te Puede Interesar

AySA informó que habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas.
A saber.

En qué zonas de Lomas habrá cortes de agua la próxima semana