Encontraron a salvo a Ludmila, la chica de Fiorito que estaba desaparecida

Encontraron sana y salvo a Ludmila Barrios, la chica desaparecida en Fiorito.

Ludmila Barros, la joven de 22 años que estaba desaparecida desde el sábado 10 de enero en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, Villa Fiorito, fue hallada en buen estado de salud, este 17 de enero en el barrio porteño Villa 31, Retiro.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, Barros “estaba en la Villa 31, Retiro”, además, el parte indicó: “La buscó y encontró la Policía de la Provincia de Buenos Aires junto al Gabinete de Búsqueda de Personas de la DDI de Lomas de Zamora”.

Ludmila había sido vista por última vez hace una semana y desde entonces, su familia inició una búsqueda desesperada ya que perdieron todo tipo de conexión y no regresó al domicilio que alquilaba.

La búsqueda había comenzado en Fiorito María, hermana de la entonces desaparecida, sostuvo en declaraciones a La Unión: “No la encontramos desde el día sábado. El último chico que la vio dijo que se tomó un Uber Moto. De ahí, nadie sabe más nada. La buscamos por todos lados y nada. En su alquiler aún no aparece”.

La misma familiar había revelado a portales del conurbano que intentó comunicarse en diversas ocasiones y, en última instancia la escuchó quejarse, intentó hacerle preguntas y luego cortó la comunicación. En tanto, María compartió la idea de que consideraba una posible privación ilegítima de la libertad. FUENTE: nota.texto7

