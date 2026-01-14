Alerta por una joven desaparecida en Villa Fiorito: la buscan desde el sábado

Ludmila Barrios tiene 22 años, vive en Villa Fiorito y lleva varios días desaparecida . Su familia intenta contactarla, pero no responde y la desesperación crece cada vez más.

La joven fue vista por última vez el pasado sábado 10 de enero . Desde entonces, no volvió a comunicarse con su entorno familiar, dejó de responder mensajes y no regresó a la casa que alquilaba.

Al ver que no volvía, su familia y sus amigos empezaron a difundir la situación en redes sociales. Publicaron la foto de Ludmila, con la esperanza de que alguien la reconociera por las calles de Lomas de Zamora o alrededores.

“No la encontramos desde el día sábado. El último chico que la vio dijo que se tomó un Uber Moto. De ahí, nadie sabe más nada. La buscamos por todos lados y nada. En su alquiler aún no aparece”, comentó María, hermana de Ludmila, en diálogo con La Unión .

La joven desaparecida no responde mensajes

Una situación que alarmó a la familia es que el celular de la joven sigue activo y se muestra “En línea” en WhatsApp, pero no responde los mensajes. “Su celular lo encienden, cuando llamamos nos cortan y lo apagan”, señaló María. En las redes están las capturas del chat.

La hermana de Ludmila explicó que “ella no es de no avisar” en dónde está, por lo que temen que le hayan robado el celular y lo estén usando. Esto ya fue denunciado para intentar rastrear su teléfono.

Ludmila mide aproximadamente 1,60 metros, tes blanca con pecas y pelo negro. Tiene un tatuaje en el cuello que dice "Marcela". No saben cómo estaba vestida al momento de su desaparición. Por cualquier información que permita encontrarla, llamar de inmediato al 911 o comunicarse a los teléfonos 1123369981 o 1151625488.