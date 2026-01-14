miércoles 14 de enero de 2026
14 de enero de 2026
¡Ups!

La incómoda pregunta de Wanda Nara a Rusherking en MasterChef Celebrity

Rusherking se sumó al repechaje de MasterChef Celebrity y Wanda Nara le hizo una filosa pregunta sobre la relación que el cantante tuvo con la China Suárez.

El picante momento entre Wanda Nara y Rusherking.

El picante momento entre Wanda Nara y Rusherking. 

El cantante Rusherking se sumó al reality en reemplazo de Jorge "El Roña" Castro, mientras que la actriz Evelyn Botto ocupa el lugar de Eugenia Tobal en la temporada de repechaje de MasterChef Celebrity. También se sumaron al repechaje la actriz Esther Goris y Ariel Pucheta, cantante de Ráfaga.

El picante momento entre Wanda Nara y Rusherking

El tenso momento se dio cuando Wanda Nara recorrió las islas de los participantes, deteniéndose en la estación de Rusherking. Fiel a su estilo, la conductora lanzó la pregunta sin filtros: “Rusher, ¿qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?”.

La pregunta fue debido a que Rusherking fue pareja de la China Suárez, previo a que la actriz comience su mediática relación con Mauro Icardi.

image
Wanda Nara y Rusherking.

Wanda Nara y Rusherking.

El músico solo pudo reaccionar con una sonrisa nerviosa e incómoda, mientras que Evelyn Botto intentó intervenir: “No Wanda, no es el momento”. Igualmente, el cantante no esquivó la pregunta y dijo que para él "forma parte de algo que ya pasó".

A pesar de los nervios iniciales, Rusherking cocinó en dupla con Esteban Mirol y ambos recibieron buenas devoluciones del jurado luego de presentar sus platos.

El picante momento entre Wanda Nara y Rusherking.  video
