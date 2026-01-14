La incómoda pregunta de Wanda Nara a Rusherking en MasterChef Celebrity

Luego de la sorprendente eliminación de Emilia Attias, el clima en MasterChef Celebrity se renueva con el inicio de la semana de repechaje. En esta nueva instancia se sumó Rusherking y Wanda Nara le dio la bienvenida.
Rusherking se sumó al repechaje de MasterChef Celebrity y Wanda Nara le hizo una filosa pregunta sobre la relación que el cantante tuvo con la China Suárez.
Luego de la sorprendente eliminación de Emilia Attias, el clima en MasterChef Celebrity se renueva con el inicio de la semana de repechaje. En esta nueva instancia se sumó Rusherking y Wanda Nara le dio la bienvenida.
El cantante Rusherking se sumó al reality en reemplazo de Jorge "El Roña" Castro, mientras que la actriz Evelyn Botto ocupa el lugar de Eugenia Tobal en la temporada de repechaje de MasterChef Celebrity. También se sumaron al repechaje la actriz Esther Goris y Ariel Pucheta, cantante de Ráfaga.
El tenso momento se dio cuando Wanda Nara recorrió las islas de los participantes, deteniéndose en la estación de Rusherking. Fiel a su estilo, la conductora lanzó la pregunta sin filtros: “Rusher, ¿qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?”.
La pregunta fue debido a que Rusherking fue pareja de la China Suárez, previo a que la actriz comience su mediática relación con Mauro Icardi.
El músico solo pudo reaccionar con una sonrisa nerviosa e incómoda, mientras que Evelyn Botto intentó intervenir: “No Wanda, no es el momento”. Igualmente, el cantante no esquivó la pregunta y dijo que para él "forma parte de algo que ya pasó".
A pesar de los nervios iniciales, Rusherking cocinó en dupla con Esteban Mirol y ambos recibieron buenas devoluciones del jurado luego de presentar sus platos.