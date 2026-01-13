martes 13 de enero de 2026
Escribinos
13 de enero de 2026
¿Qué onda?

Wanda Nara contó por qué se reconcilió con Martín Migueles

Maxi López había anunciado la separación de Wanda Nara y Martín Migueles y ahora la conductora confirmó que están juntos nuevamente.

Wanda Nara y Martín Migueles.&nbsp;

Wanda Nara y Martín Migueles. 

De todos modos, Wanda Nara y Martín Migueles están juntos nuevamente y fue la mediática quien lo confirmó y explicó los motivos de la reconciliación.

Lee además
Wanda Nara y Martín Migueles. 
Picante.

El extraño apodo que le pusieron a  Migueles, el novio de Wanda
Las clausulas de Wanda Nara en Telefe. 
¿Qué onda?

Cómo es la cláusula de buena conducta que tiene Wanda Nara con Telefe
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por America TV (@americatv)

Ángel de Brito subió fotos de Martín Migueles y Wanda Nara en la pileta del Chateau Libertador, el lujoso edificio donde vive ella con sus hijos. "Estaban a los besos", aseguró el periodista sobre la pareja.

Los hijos de la conductora aún están en Punta del Este, junto a Nora Colosimo, disfrutando de sus vacaciones en la playa.

Wanda Nara habló de su reconciliación con Martín Migueles

Wanda Nara se comunicó con Pilar Smith para explicar qué pasó realmente con Martín Migueles y por qué se dieron una nueva oportunidad como pareja.

"Tienen muchas cosas que resolver, asuntos que han hecho en el último tiempo", contaron en LAM sobre esa vuelta de la conductora y el empresario.

image

"Dijeron que las nenas están encariñadas con él, que se llevan súper bien y tienen un vínculo muy lindo", reveló Pilar Smith en LAM sobre la intimidad familiar.

En su última entrevista, Wanda Nara dejó en claro que no había posibilidades de reconciliación y que estaba muy bien sola: "Tengo la mejor con él, me van a seguir viendo con él, entrenando, porque terminamos muy bien".

Temas
Seguí leyendo

El extraño apodo que le pusieron a  Migueles, el novio de Wanda

Cómo es la cláusula de buena conducta que tiene Wanda Nara con Telefe

Martín Migueles, el ex de Wanda Nara, enfrenta una fuerte demanda judicial

La historia jamás contada de la separación de Zaira Nara y Diego Forlán

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Alejandra Awada y Mauricio Macri, separados.  video
¿Qué onda?

Quién es el nuevo amor de Juliana Awada tras su separación de Mauricio Macri

Las más leídas

Te Puede Interesar

Mauricio Macri y Graciela Alfano.  video
Donde hubo fuego.

La picante propuesta de Mauricio Macri a Graciela Alfano