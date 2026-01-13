Wanda Nara contó por qué se reconcilió con Martín Migueles

Fue Maxi López el encargado de contar en su programa de Olga que Wanda Nara y Martín Migueles estaban separados. Los rumores indicaban que ella estalló luego de los chats de él con Claudia Ciardone y sus escándalos con la Justicia.

De todos modos, Wanda Nara y Martín Migueles están juntos nuevamente y fue la mediática quien lo confirmó y explicó los motivos de la reconciliación.

Ángel de Brito subió fotos de Martín Migueles y Wanda Nara en la pileta del Chateau Libertador, el lujoso edificio donde vive ella con sus hijos. "Estaban a los besos", aseguró el periodista sobre la pareja.

Los hijos de la conductora aún están en Punta del Este, junto a Nora Colosimo, disfrutando de sus vacaciones en la playa.

Wanda Nara habló de su reconciliación con Martín Migueles

Wanda Nara se comunicó con Pilar Smith para explicar qué pasó realmente con Martín Migueles y por qué se dieron una nueva oportunidad como pareja.

"Tienen muchas cosas que resolver, asuntos que han hecho en el último tiempo", contaron en LAM sobre esa vuelta de la conductora y el empresario.

image

"Dijeron que las nenas están encariñadas con él, que se llevan súper bien y tienen un vínculo muy lindo", reveló Pilar Smith en LAM sobre la intimidad familiar.

En su última entrevista, Wanda Nara dejó en claro que no había posibilidades de reconciliación y que estaba muy bien sola: "Tengo la mejor con él, me van a seguir viendo con él, entrenando, porque terminamos muy bien".