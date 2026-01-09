viernes 09 de enero de 2026
Picante.

El extraño apodo que le pusieron a Martín Migueles, el novio de Wanda Nara

Wanda Nara está viviendo su nuevo romance con Martín Migueles, pero al muchacho le pusieron un picante apodo por su pasado y sus antecedentes amorosos.

Wanda Nara y Martín Migueles. 

Mientras Wanda Nara disfruta a pleno de su nuevo romance con Martín Migueles, mientras que corrieron rumores sobre posibles infidelidades por parte del muchacho con otras figuras del espectáculo. Ahora también se conoció el particular apodo que le pusieron en Nordelta, en medio de su romance con la mediática.

“Gente que lo conoce y que lo conoce hace años me dio varias referencias. Hasta fotos me mandaron”, comenzó diciendo el cronista Gustavo Descalzi, en América TV.

Los antecedentes de Martín Migueles, el novio de Wanda Nara

Según contaron, Martín Migueles es visto por muchos vecinos como alguien muy mujeriego y con fama de conquistador serial, mientras está en pleno romance con Wanda Nara.

“Me dicen que el señor Migueles es como ‘el pirata de Nordelta’”, cerró, aclarando que no era una definición al azar sino un apodo que circula entre quienes lo conocen desde hace tiempo.

Wanda Nara y Martín Migueles.

Según contaron al aire, todo ocurrió cuando Migueles se encontraba en un lugar con Claudia Ciardone. Fue ahí cuando le avisaron a la exparticipante de Gran Hermano sus intenciones: “Estoy acá con Martín Migueles, que quiere volver a hablar con vos y pedirte disculpas”, habrían sido las palabras del intermediario, según contó Yanina Latorre.

Más allá de este revuelo mediático, Martín Migueles y Wanda Nara recibieron el Año Nuevo en Punta del Este, junto con los hijos y la familia de la empresaria.

