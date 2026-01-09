Martín Migueles, el ex de Wanda Nara, enfrenta una fuerte demanda judicial

Martín Migueles, que viene de terminar su mediático romance con Wanda Nara de manera abrupta, podría enfrentar una posible demanda judicial de parte del periodista uruguayo Gustavo Descalzi, por el tenso momento que protagonizaron hace unos días en un shopping de Punta del Este.

El cronista de Infama , en América TV, intentó acercarse al empresario para obtener una declaración. Sin embargo, derivó en un fuerte cruce que quedó registrado en la cámara del periodista en Punta del Este.

Fea la actiitud. La reacción de Martín Migueles cuando le preguntan por los "24 cm" a Wanda Nara

En tanto, el periodista Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que Delcanzi estaría planeando llevar a la Justicia al empresario tras su violento cruce y la demanda se radicaría en Uruguay, lugar donde ocurrieron los hechos.

“El título a esta hora es que el ex novio de Wanda recibirá una denuncia en el exterior y es todo gravísimo”, informó Juan Etchegoyen.

image Martín Migueles y Wanda Nara.

Más problemas para Martín Migueles, el ex de Wanda Nara

El relato del uruguayo no termina ahí, ya que también denuncia haber sufrido amenazas posteriores al encuentro con Migueles: “¿Por qué es grave esto? Porque, más allá de lo que se vio, pasaron otras cosas. Me dicen que habría sufrido amenazas después de lo que pasó”.

“Hay un mensaje que dice: ‘la próxima vez pensá bien con quién te metés porque la vas a pasar peor’”, leyó Juan Etchegoyen. Si bien Descalzi comentó que el mensaje no se le puede atribuir a Migueles, mencionó que le llama la atención la forma en la que le llegó el texto