La reacción de Martín Migueles cuando le preguntan por los "24 cm" a Wanda Nara

Wanda Nara y Martín Migueles quedaron nuevamente en el centro de la escena y se desató un escándalo cuando un móvil interceptó a la pareja, en medio de su mediático romance . Lo peor ocurrió con una pregunta sobre su intimidad que provocó una reacción totalmente inesperada.

Wanda Nara con buena onda aceptó responder unas preguntas de un móvil de Mediodía Bien Arriba, en la TV Pública , cuando se produjo el escandaloso escape.

Sin vueltas. El descargo de Wanda con un guiño a Martín Migueles: "Tengo 24 cm de razones"

El diálogo entre el cronista y Wanda Nara transcurría con normalidad, tocando temas como el debut de Yanina Latorre en las cocinas de MasterChef Celebrity y el recibimiento de parte del elenco de famosos. “Fue increíble, pasó de todo. Lo tienen que ver, estuvo muy bueno. Muy profesionales todos”, contó la conductora del ciclo.

Wanda Nara habló en exclusiva con MBA sobre el debut de Yanina y su relación con Martin Migueles. Además, la curiosa pregunta de Jere, que la pareja prefirió no contestar. Mirá #MediodíaBienArriba en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/JdNW5rOoQ4

“La tratamos con amor. Vino como de invitada y la verdad que se valora que se exponga a hacer algo que no es lo suyo. La verdad que yo lo valoré mucho que esté acá y dejé lo personal de lado”, agregó.

Sin embargo, el tono de la entrevista cambió cuando el cronista intento preguntar sobre su relación, intentando sumar a Martín Migueles a la conversación. “¿Y la relación, cómo viene?”, consultó. “Todo muy lindo. Gracias”, contestó Wanda Nara.

Sin título-1 Wanda Nara y Martín Migueles.

La mala onda de Martín Migueles, el novio de Wanda Nara

Al notar el silencio incómodo del empresario, el notero del programa de espectáculos comentó: “Siempre perfil bajo, Martín". “Sí, no le gusta”, intervino Wanda Nara por su nueva pareja.

El escándalo comenzó cuando quien sostenía el micrófono decidió consultar sobre el mito que circula en redes tras el tuit que la mediática eliminó de sus redes: "¿Lo de los 24 centímetros fue por él?", disparó el notero durante la entrevista.

Sin emitir ninguna palabra, la inmediata respuesta de Martín Migueles fue apretar el acelerador de su auto, abandonando el móvil de manera abrupta en medio de un escándalo.