El descargo de Wanda Nara con un guiño a Martín Migueles: "Tengo 24 cm de razones"

Luego de unos días de descanso en Punta del Este , Wanda Nara volvió a su rutina laboral en Buenos Aires y estalló en un furioso y picante descargo en las redes sociales contra quienes opinaron sobre su relación con Martín Migueles.

El vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles fue el tema central del debate mediático durante las últimas semanas, luego de que la modelo Claudia Ciardone hiciera públicos unos chats comprometedores, en los que el novio de la empresaria insistía, presuntamente, en concretar un encuentro con ella.

Con un polémico posteo que posteriormente eliminó de sus redes sociales , Wanda Nara se dirigió a quienes hablaron sobre ella y de su nueva relación, apuntando indirectamente contra Claudia Ciardone.

“Nunca voy a entender como gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga, no compartimos nada. Se preocupa tanto por mi bien??”, cuestiona.

En la misma línea, tiró un letal palito con doble sentido, dejando en claro que ella se encuentra en una gran etapa de su vida: “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”.

Por último, dejo en claro que las supuestas "pruebas" que circularon en los medios durante las últimas semanas, no eran nada más que un intento de querer ensuciar su nombre.

“Si se ocupan de sus vidas, quizás tendrían un poco de la tranquilidad y felicidad que manejo en mi vida. Hablar mal sin Pruebas o con pruebas falsas habla más de la necesidad de joderle la vida a alguien que de mí”, cerro.