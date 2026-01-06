martes 06 de enero de 2026
Escribinos
6 de enero de 2026
Sin vueltas.

El descargo de Wanda Nara con un guiño a Martín Migueles: "Tengo 24 cm de razones"

Wanda Nara publicó un fuerte y picante mensaje en las redes sociales y, con claro doble sentido, se refirió a su relación con Martín Migueles.

Wanda Nara y Martín Migueles.&nbsp;

Wanda Nara y Martín Migueles. 

El vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles fue el tema central del debate mediático durante las últimas semanas, luego de que la modelo Claudia Ciardone hiciera públicos unos chats comprometedores, en los que el novio de la empresaria insistía, presuntamente, en concretar un encuentro con ella.

Lee además
Martín Migueles, entre Wanda Nara y Claudia Ciardone. 
Se pudrió todo.

El acuerdo de Wanda Nara y Claudia Ciardone contra Martín Migueles
María Eugenia Ritó picanteó a Wanda Nara. 
¡Ups!

El insólito pedido de María Eugenia Ritó a Wanda Nara

Picante posteo de Wanda Nara

Con un polémico posteo que posteriormente eliminó de sus redes sociales, Wanda Nara se dirigió a quienes hablaron sobre ella y de su nueva relación, apuntando indirectamente contra Claudia Ciardone.

image
El posteo de Wanda Nara en las redes sociales.

El posteo de Wanda Nara en las redes sociales.

“Nunca voy a entender como gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga, no compartimos nada. Se preocupa tanto por mi bien??”, cuestiona.

En la misma línea, tiró un letal palito con doble sentido, dejando en claro que ella se encuentra en una gran etapa de su vida: “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”.

Por último, dejo en claro que las supuestas "pruebas" que circularon en los medios durante las últimas semanas, no eran nada más que un intento de querer ensuciar su nombre.

“Si se ocupan de sus vidas, quizás tendrían un poco de la tranquilidad y felicidad que manejo en mi vida. Hablar mal sin Pruebas o con pruebas falsas habla más de la necesidad de joderle la vida a alguien que de mí”, cerro.

Temas
Seguí leyendo

El acuerdo de Wanda Nara y Claudia Ciardone contra Martín Migueles

El insólito pedido de María Eugenia Ritó a Wanda Nara

Martín Migueles, el novio de Wanda, amenazó a un periodista en Punta del Este

Moria Casán fulminó a Wanda Nara por los "24 cm" de Martín Migueles

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Roly Serrano y su joven novia. 
Es el amor.

Roly Serrano comenzó un romance con una joven 44 años menor

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, en Brasil. 
A full.

Las fotos de las vacaciones de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil