martes 06 de enero de 2026
6 de enero de 2026
Cómo es la relación entre Daniela Christiansson y Wanda Nara

Daniela Christiansson, la actual pareja y mamá de los hijos menores de Maxi López, se refirió por primera vez al trato que mantiene con Wanda Nara.

Daniela Christiansson y Wanda Nara.

Daniela Christiansson y Wanda Nara.

Durante la entrevista para Por el mundo, en Telefe, Marley visitó la casa de la pareja en su casa, en Suiza, y compartió con ellos una recorrida íntima y familiar.

Maxi López y Daniela.
Puro amor

La primera foto de Lando, el hijo de Daniela Christiansson y Maxi López
Maxi López y Daniela.
Vintage.

Cómo se inició el romance entre Maxi López y Daniela Christiansson
La nota fue grabada antes de que Maxi López y Daniela Christiansson se convirtieran en padres por segunda vez con la llegada de Lando. La pareja le dio un hermanito a la pequeña Elle.

Daniela Christiansson habló sin filtro de Wanda Nara

“No la conozco, nos vimos en fiestas de los chicos pero siempre tengo distancia”, dijo Daniela Christiansson ante la pregunta sobre su vínculo con Wanda Nara.

Daniela Christiansson y Maxi López, con Marley.

Daniela Christiansson y Maxi López, con Marley.

Maxi López intervino con una frase cargada de ironía y humor que provocó risas inmediatas: “Con Wanda siempre hay que tener distancia, porque si no la tenemos acá”, le dijo a Marley.

Y luego aclaró como es el vínculo entre su ex y su actual pareja: “Nos hemos cruzado en los cumpleaños de los chicos más que nada, pero lo justo y necesario”.

Martín Demichelis y Camila Debenedetti.
