Cómo es la relación entre Daniela Christiansson y Wanda Nara

Daniela Christiansson rompió el silencio y habló por primera vez sobre el vínculo que tiene con Wanda Nara , la ex pareja de Maxi López y madre de sus hijos, durante una entrevista extensa que le hizo a la modelo Marley en Telefe.

Durante la entrevista para Por el mundo, en Telefe , Marley visitó la casa de la pareja en su casa, en Suiza, y compartió con ellos una recorrida íntima y familiar.

Puro amor La primera foto de Lando, el hijo de Daniela Christiansson y Maxi López

La nota fue grabada antes de que Maxi López y Daniela Christiansson se convirtieran en padres por segunda vez con la llegada de Lando. La pareja le dio un hermanito a la pequeña Elle.

“No la conozco, nos vimos en fiestas de los chicos pero siempre tengo distancia”, dijo Daniela Christiansson ante la pregunta sobre su vínculo con Wanda Nara.

image Daniela Christiansson y Maxi López, con Marley.

Maxi López intervino con una frase cargada de ironía y humor que provocó risas inmediatas: “Con Wanda siempre hay que tener distancia, porque si no la tenemos acá”, le dijo a Marley.

Y luego aclaró como es el vínculo entre su ex y su actual pareja: “Nos hemos cruzado en los cumpleaños de los chicos más que nada, pero lo justo y necesario”.