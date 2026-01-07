Claudia Ciardone contra Martín Migueles, el novio de Wanda Nara: "Es maleducado"

Claudia Ciardone fue señalada como la tercera en discordia en el romance entre Wanda Nara y Martín Migueles, luego de los chats que se filtraron. Mientras que ahora la modelo rompió el silencio en el programa de Moria Casán, en El Trece.

“Yo no soy amiga de Wanda, pero sí le puedo decir que él habla demasiado y es muy bocón. En diciembre me llamó dos veces con intenciones sexuales”, aseguró en diálogo con Moria Casán.

“Yo lo conocí a él por tres meses. Me pedía exclusividad y quería mostrarse todo el tiempo conmigo, a lo que yo no accedí porque era algo muy reciente”, comentó Claudia Ciardone sobre la clase de su vínculo con Martín Migueles.

Y agregó: “Un día, en el gimnasio, llegaron dos chicas a increparme y a decirme que ellas estaban saliendo con él. Fue un papelón para mí, porque fue todo a los gritos”.

“A él le gusta esto, le gusta este quilombo. ¿Por qué tendría a todas las minas en el mismo lugar? Es un narcisista”, blanqueó la modelo sobre el novio de Wanda Nara.

La modelo se mostró indignada con los llamados que recibió de su ex y tuvo compasión por Wanda Nara: “A mí ella me cae súper bien, y si quiere que le cuente la verdad yo no tengo problema”.

Wanda Nara y Martín Migueles, en medio de un escándalo.

“Él está de novio con una persona pública. Yo no lo entiendo: mientras la usa a ella para mostrarse y vivir una vida de magnate, me llama a mí con intenciones sexuales. Es un enfermo”, apuntó.

Y cerró: “Él quería revivir momentos del pasado conmigo. No quería tomar ningún cafecito. Me parece que es un maleducado y un irrespetuoso”.