miércoles 07 de enero de 2026
7 de enero de 2026
Se pudrió todo.

Claudia Ciardone contra Martín Migueles, el novio de Wanda Nara: "Es maleducado"

Claudia Ciardone estalló contra Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, y sacó todos los trapitos al sol en una entrevista con Moria Casán.

Claudia Ciardone, contra Martín Migueles.&nbsp;

“Yo no soy amiga de Wanda, pero sí le puedo decir que él habla demasiado y es muy bocón. En diciembre me llamó dos veces con intenciones sexuales”, aseguró en diálogo con Moria Casán.

“Yo lo conocí a él por tres meses. Me pedía exclusividad y quería mostrarse todo el tiempo conmigo, a lo que yo no accedí porque era algo muy reciente”, comentó Claudia Ciardone sobre la clase de su vínculo con Martín Migueles.

Y agregó: “Un día, en el gimnasio, llegaron dos chicas a increparme y a decirme que ellas estaban saliendo con él. Fue un papelón para mí, porque fue todo a los gritos”.

Fulminaron al Martín Migueles, el novio de Wanda Nara

“A él le gusta esto, le gusta este quilombo. ¿Por qué tendría a todas las minas en el mismo lugar? Es un narcisista”, blanqueó la modelo sobre el novio de Wanda Nara.

La modelo se mostró indignada con los llamados que recibió de su ex y tuvo compasión por Wanda Nara: “A mí ella me cae súper bien, y si quiere que le cuente la verdad yo no tengo problema”.

Sin título-1
Wanda Nara y Martín Migueles, en medio de un escándalo.

“Él está de novio con una persona pública. Yo no lo entiendo: mientras la usa a ella para mostrarse y vivir una vida de magnate, me llama a mí con intenciones sexuales. Es un enfermo”, apuntó.

Y cerró: “Él quería revivir momentos del pasado conmigo. No quería tomar ningún cafecito. Me parece que es un maleducado y un irrespetuoso”.

