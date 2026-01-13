Avanza la obra de la nueva platea de Temperley: cuándo se inaugura

Temperley lleva adelante una importante obra en el estadio Alfredo Beranger con miras a la próxima temporada de la Primera Nacional . La construcción de la nueva platea Edith Pecorelli es uno de los objetivos que se trazó el club en los últimos meses y los trabajos avanzan a pasos acelerados para inaugurarla lo antes posibles.

Mientras Nicolás Domingo le da forma al nuevo equipo y la subcomisión de fútbol avanza en la contratación de refuerzos, los trabajos en el Teatro de Turdera no se detienen y así, a de poco, la nueva plantea comienza a ser una realidad.

Todo lo que hay que saber. Los primeros partidos confirmados del año de Temperley y Los Andes

A la espera. Los Andes y Temperley, atentos: en qué quedó la negociación por los derechos de TV

En las últimas semanas, se culminaron trabajos importantes y a su vez se avanzaron en otros que están a punto de terminar, lo que ya le da una nueva estética al sector renovado.

Ya se construyó el muro que divide la platea de la cancha, como así también los muros interiores de los nuevos bancos de suplentes, y se terminaron los trabajos de revoques y de pintura en el sector.

Otro avance importante se concretó este martes con la colocación de las estructuras de acrílicos que cubrirá los bancos de suplentes, lo que le aporta modernidad al estadio. A su vez, las butacas ya fueron colocadas en la estructura de hierro que pondrá dentro del foso que se realizó para no entorpecer la visual de los espectadores.

temperley-platea-edith-pecorelli-2 Los nuevos bancos de suplentes de Temperley tendrán una estructura de acrílico. Prensa Temperley.

También hubo mejorar hidráulica, ya que se mejoró el drenaje de la cancha y se colocó el riesgo por aspersión. En ese sentido, se hicieron pozos pluviales en el interior de los bancos para que drene el agua de lluvia y de riego hacia los desagües de la platea.

Al respecto, Jorge Rodríguez Turdo, vicepresidente primero de Temperley y uno de los responsables de la obra, detalló: “Es una obra que, al principio, no parecía muy grande, pero se fueron agregando cosas y la verdad que está quedando muy linda. Va a dar un cambio importante en lo que será la visión de los que ocupen un lugar en esa platea”.

Cuándo Temperley inaugurará su nueva platea

El dirigente del Gasolero fue claro en esta cuestión y se mostró optimista en una pronta finalización de los trabajos en el sector que llevará el nombre de Edith Pecorelli, en homenaje a una mujer que hizo mucho para que el club disfrute de este presente.

temperley-platea-edith-pecorelli-1

Rodríguez Turdo remarcó que “todo va en tiempo y forma” y por eso se mostró optimista en poder hacer la inauguración oficial en el primer partido de local de Temperley en el estadio Alfredo Beranger.

“La idea es hacer la inauguración en el primer partido de local del año, que será el 15 de febrero, así que tenemos un mes para terminar los trabajo. Ese día queremos hacer la inauguración de la nueva platea Edith Pecorelli, más toda la obra que se hizo”, remarcó el dirigente.