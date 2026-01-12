Temperley busca un "9" y tiene en el radar a Marcos Echeverría

Marcos Echeverría volvió a Banfield luego de su paso por Atlanta, en la Primera Nacional . El delantero, que se encuentra de pretemporada con el plantel que conduce Pedro Troglio , podría volver a salir en condición de préstamo. Y uno de los clubes interesados en sus servicios es Temperley . ¿Llegará al Gasolero ?

Temperley ya no cuenta con los dos “9” de la temporada 2025: Javier Toledo (39 años) rescindió con contrato y Luis López (38 años) no fue tenido en cuenta para el proyecto futbolístico 2026 bajo la órbita del técnico Nicolás Domingo.

De esta manera, Temperley prescindió de dos futbolistas experimentados y apuesta por sangre joven: regresó Facundo Krüger (25 años) desde Barracas Central y apostaría por Marcos Echeverría (22 años) , que ya conoce lo que es la categoría tras su paso por el Bohemio, donde aportó cinco goles. Lucas Gaona (20 años) es el otro centro delantero, producto de las divisiones inferiores.

Echeverría, oriundo de Tandil, tiene contrato vigente con el Taladro hasta diciembre de 2026, pero la idea del club que preside Matías Mariotto es que extienda su vínculo por una temporada más para salir a préstamo.

Temperley tiene un competidor directo

Al interés de Temperley por el atacante de Banfield se suma el de un rival directo en la Zona B de la Primera Nacional: Quilmes, al que enfrentará en la 9º fecha, en el estadio Alfredo Beranger.

El Cervecero, de floja campaña pasada, apostó fuerte en este mercado de pases para ser protagonista y pelear por uno de los dos ascensos a la Liga Profesional. También el equipo de Alfredo Grelak hizo un sondeo por Ramón Ábila.

Los números del delantero de Banfield

Marcos Echeverría llegó a Banfield a los 12 años, con edad de Pre-Novena. Su debut oficial con la camiseta del Taladro se produjo por Copa Argentina, cuando el 3 de agosto de 2023 ingresó frente a Estudiantes de Río Cuarto (0-1) en el estadio Diego Armando Maradona, de la ciudad de La Plata.

A comienzo de 2025, con los arribos de Agustín Alaniz, Tomás Nasif y Marcos Arturia -desde Temperley-, perdió terreno y firmó en el Bohemio. Antes de sumarse al club de Villa Crespo, jugó 25 partidos en Banfield en distintas competencias sin haber marcado goles por torneos oficiales de Primera División.

Bajo la dirección técnica de Luis García, tuvo 29 presencia, aportando cinco goles y cuatro asistencias. Ahora, Temperley y Quilmes se lo disputan para una nueva temporada en la segunda categoría del fútbol argentino.