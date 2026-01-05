lunes 05 de enero de 2026
Escribinos
5 de enero de 2026
Cambia de equipo.

Tomás Nasif se despidió de Banfield: "Ojalá hubiese sido todo distinto"

El futuro del cordobés tomó un giro inesperado y seguirá en Platense. Agradeció a Banfield, entre otras cosas, por haberle permitido debutar como profesional.

Tomás Nasif y su agradecimiento a Banfield.

Tomás Nasif y su agradecimiento a Banfield.

La historia entre Tomás Nasif y Banfield tuvo un giro inesperado en el último tiempo. Cuando parecía que el delantero iba a continuar otro año en el Taladro en busca de mayor continuidad, los destinos tomaron otros caminos. Su próximo desafío será otro club de la Liga Profesional: Platense.

Sin embargo, el cordobés de Villa del Totoral se tomó unos días mientras se definía su futuro y a través de su cuenta de Instagram se despidió de Banfield. “Quería agradecer a @cab_oficial por este tiempo, por haber confiado en mí desde el primer día y haberme permitido jugar mis primeros partidos como profesional”, comenzó con su agradecimiento al club de Peña y Arenales.

Lee además
El Rey del Pollo tiene una sucursal en Lomas y otra en Banfield.
Empuje.

Jugó en River y Banfield, y apostó todo a su propia rotisería, que es un éxito en Lomas
Santilli volvió a Banfield, pero ya tiene pretendidos.
Futuro incierto.

La posición de Banfield ante el interés desde Colombia por Gino Santilli

Un comienzo alentador en Banfield

Nasif había tenido un gran año con la Reserva de Marcelo Escudero en 2024 y tras firmar contrato con River fue cedido a Banfield. Tres goles en dos partidos encendieron el motor de la ilusión, pero una traicionera lesión en el tobillo, que derivó en una intervención quirúrgica, le hizo perder gran parte de la temporada. Volvió en los últimos partidos del Torneo Clausura.

Tomás Nasif Banfield
La &uacute;ltima funci&oacute;n de Tom&aacute;s Nasif en Santiago del Estero.

La última función de Tomás Nasif en Santiago del Estero.

Su gratitud se hizo extensiva “al cuerpo técnico, utilería, médico, kine, y en especial a mis compañeros, me encontré con excelentes personas”.

Por último, afirmó que “siempre traté de defender los colores desde el lugar que me tocó, ojalá hubiese sido todo distinto…siempre voy a querer lo mejor para ustedes. Muchas gracias”.

Tomás Nasif, otro préstamo y cláusula millonaria

Marcelo Gallardo no tendrá en cuenta a Tomás Nasif para su proyecto futbolístico y en las próximas horas será anunciado como refuerzo de Platense, que por primera vez en su historia jugará la Copa Libertadores.

El delantero arribará al Calamar en las mismas condiciones con las que llegó a Banfield a principios de 2025: préstamo por un año, sin cargo ni opción de compra. Antes de cambiar de club, el “Turco” Nasif extendió su contrato con el Millonario con la nueva cláusula de los 100 millones de euros.

Temas
Seguí leyendo

Jugó en River y Banfield, y apostó todo a su propia rotisería, que es un éxito en Lomas

La posición de Banfield ante el interés desde Colombia por Gino Santilli

Santiago Daniele sigue un año más en Banfield

Los caminos de Banfield y Emanuel Cecchini podrían cruzarse nuevamente: los detalles de la negociación

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
¿Se puede dar la vuelta de Emanuel Cecchini a Banfield?
¿Puede volver?

Los caminos de Banfield y Emanuel Cecchini podrían cruzarse nuevamente: los detalles de la negociación

Las más leídas

Te Puede Interesar

Raúl Loaiza renovó contrato con Lanús para alegría de Mauricio Pellegrino
Un año más.

Raúl Loaiza renovó contrato con Lanús para alegría de Mauricio Pellegrino