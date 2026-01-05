Tomás Nasif se despidió de Banfield: "Ojalá hubiese sido todo distinto"

La historia entre Tomás Nasif y Banfield tuvo un giro inesperado en el último tiempo. Cuando parecía que el delantero iba a continuar otro año en el Taladro en busca de mayor continuidad, los destinos tomaron otros caminos. Su próximo desafío será otro club de la Liga Profesional : Platense.

Sin embargo, el cordobés de Villa del Totoral se tomó unos días mientras se definía su futuro y a través de su cuenta de Instagram se despidió de Banfield . “Quería agradecer a @cab_oficial por este tiempo, por haber confiado en mí desde el primer día y haberme permitido jugar mis primeros partidos como profesional”, comenzó con su agradecimiento al club de Peña y Arenales.

Futuro incierto. La posición de Banfield ante el interés desde Colombia por Gino Santilli

Empuje. Jugó en River y Banfield, y apostó todo a su propia rotisería, que es un éxito en Lomas

Nasif había tenido un gran año con la Reserva de Marcelo Escudero en 2024 y tras firmar contrato con River fue cedido a Banfield . Tres goles en dos partidos encendieron el motor de la ilusión, pero una traicionera lesión en el tobillo, que derivó en una intervención quirúrgica, le hizo perder gran parte de la temporada. Volvió en los últimos partidos del Torneo Clausura.

Su gratitud se hizo extensiva “al cuerpo técnico, utilería, médico, kine, y en especial a mis compañeros, me encontré con excelentes personas”.

Por último, afirmó que “siempre traté de defender los colores desde el lugar que me tocó, ojalá hubiese sido todo distinto…siempre voy a querer lo mejor para ustedes. Muchas gracias”.

Tomás Nasif, otro préstamo y cláusula millonaria

Marcelo Gallardo no tendrá en cuenta a Tomás Nasif para su proyecto futbolístico y en las próximas horas será anunciado como refuerzo de Platense, que por primera vez en su historia jugará la Copa Libertadores.

El delantero arribará al Calamar en las mismas condiciones con las que llegó a Banfield a principios de 2025: préstamo por un año, sin cargo ni opción de compra. Antes de cambiar de club, el “Turco” Nasif extendió su contrato con el Millonario con la nueva cláusula de los 100 millones de euros.