domingo 04 de enero de 2026
Escribinos
4 de enero de 2026
A las órdenes.

Quiénes son los jugadores de Banfield que realizan la pretemporada en Luis Guillón

El entrenador Pedro Troglio no cuenta con refuerzos por el momento, pero conduce un plantel con la base anterior, juveniles y regresos.

Son 32 los jugadores de Banfield que entrenan en el predio.

Son 32 los jugadores de Banfield que entrenan en el predio.

El Campo de Deportes de localidad de Luis Guillón es el lugar donde prepararán la parte física y futbolística con miras a los Torneos Apertura y Clausura, además de la Copa Argentina, donde debutará ante Real Pilar, club de la Primera B. En la Liga Profesional, Banfield iniciará la temporada comprometido en la tabla de promedios.

Lee además
Facundo Sanguinetti reclama pagos adeudados a la dirigencia de Banfield.
Conflicto en puerta.

Facundo Sanguinetti podría intimar a Banfield y abandonar el club
Willy Banks, el controversial influencer norteamericano, dijo que es hinchas de Banfield.
Inesperado.

Banfield suma un nuevo hincha internacional: el controversial William Banks

Quiénes son los jugadores de Banfield en la pretemporada

Un total de 32 futbolistas son los elegidos por el entrenador Pedro Troglio -que extendió su contrato hasta diciembre próximo- para los entrenamientos en turnos simples y dobles en horarios matutinos y vespertinos, sin partidos amistosos programados hasta el momento.

Arqueros: Facundo Sanguinetti, Gino Santilli, Joaquín Molina y Thiago Cano.

Defensores: Brandon Oviedo, Sergio Vittor, Danilo Arboleda, Nicolás Colazo, Nicolás Meriano, Juan Iribarren, Ignacio Abraham, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro, Mateo Mendizábal y Marcos López.

Banfield Lautaro Ríos
Banfield realiza la pretemporada en Luis Guill&oacute;n.

Banfield realiza la pretemporada en Luis Guillón.

Mediocampistas: Martín Río, Lautaro Ríos, Lautaro Gómez, Federico Medina, Lautaro Villegas, Tomás Adoryan, Lucas Palavecino, Santiago López García, Lisandro Piñero, Santiago Esquivel y Valentín González.

Delanteros: Agustín Alaniz, Mauro Méndez, Bruno Sepúlveda, Rodrigo Auzmendi, Tiziano Perrotta y Marcos Echeverría.

Casos puntuales del plantel del Taladro

Realizan su primera pretemporada los juveniles Cano, Mendizábal, López y González; mientras que regresaron de sus préstamos Santilli (Cerro Largo, de Uruguay), Villegas (Tristán Suárez), Federico Medina (Cerro Largo, de Uruguay) y Marcos Echeverría (Atlanta).

Por los jugadores Abraham, Río, López García la dirigencia de Banfield ejecutó la opción de compra, señalando que la información completa se brindará en el informe del mercado de pases.

Finalizaron sus contratos el 31 de diciembre Diego Romero, Gonzalo Ríos, Agustín Obando, Gabriel Vega, Matías González y Tomás Nasif. Anticipadamente rescindieron de común acuerdo Frank Castañeda, Julio Furch y Víctor Ayala. Se negocia la rescisión de Marcos Arturia.

En tanto, el contrato de Joaquín Pombo también concluyó el 31 de diciembre, pero a raíz de la lesión, en vínculo finalizará cuando reciba el alta médica. Había sufrido la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, luego de una luxación de hombro izquierdo.

Temas
Seguí leyendo

Facundo Sanguinetti podría intimar a Banfield y abandonar el club

Banfield suma un nuevo hincha internacional: el controversial William Banks

Tomás Nasif no seguirá en Banfield: cuál será su próximo destino

Jugó en River y Banfield, y apostó todo a su propia rotisería, que es un éxito en Lomas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Julián Silva es el primer refuerzo de Brown de Adrogué.
Ilusión Tricolor.

Brown de Adrogué presentó a su primer refuerzo para el inicio del torneo de la Primera B

Las más leídas

Te Puede Interesar

Son 32 los jugadores de Banfield que entrenan en el predio.
A las órdenes.

Quiénes son los jugadores elegios para la pretemporada de Banfield