Quiénes son los jugadores de Banfield que realizan la pretemporada en Luis Guillón

Son 32 los jugadores de Banfield que entrenan en el predio.

Banfield arrancó la pretemporada al mando de Pedro Troglio sin novedades en cuanto a refuerzos producto de las inhibiciones que debe levantar la dirigencia encabezada por el presidente Matías Mariotto . Así, el Taladro puso primera con varias ausencias del plantel pasado, juveniles y quiénes regresaron de sus préstamos.

El Campo de Deportes de localidad de Luis Guillón es el lugar donde prepararán la parte física y futbolística con miras a los Torneos Apertura y Clausura, además de la Copa Argentina, donde debutará ante Real Pilar, club de la Primera B. En la Liga Profesional, Banfield iniciará la temporada comprometido en la tabla de promedios.

Un total de 32 futbolistas son los elegidos por el entrenador Pedro Troglio -que extendió su contrato hasta diciembre próximo- para los entrenamientos en turnos simples y dobles en horarios matutinos y vespertinos, sin partidos amistosos programados hasta el momento.

Defensores: Brandon Oviedo, Sergio Vittor, Danilo Arboleda, Nicolás Colazo, Nicolás Meriano, Juan Iribarren, Ignacio Abraham, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro, Mateo Mendizábal y Marcos López.

Banfield Lautaro Ríos Banfield realiza la pretemporada en Luis Guillón.

Mediocampistas: Martín Río, Lautaro Ríos, Lautaro Gómez, Federico Medina, Lautaro Villegas, Tomás Adoryan, Lucas Palavecino, Santiago López García, Lisandro Piñero, Santiago Esquivel y Valentín González.

Delanteros: Agustín Alaniz, Mauro Méndez, Bruno Sepúlveda, Rodrigo Auzmendi, Tiziano Perrotta y Marcos Echeverría.

Casos puntuales del plantel del Taladro

Realizan su primera pretemporada los juveniles Cano, Mendizábal, López y González; mientras que regresaron de sus préstamos Santilli (Cerro Largo, de Uruguay), Villegas (Tristán Suárez), Federico Medina (Cerro Largo, de Uruguay) y Marcos Echeverría (Atlanta).

Por los jugadores Abraham, Río, López García la dirigencia de Banfield ejecutó la opción de compra, señalando que la información completa se brindará en el informe del mercado de pases.

Finalizaron sus contratos el 31 de diciembre Diego Romero, Gonzalo Ríos, Agustín Obando, Gabriel Vega, Matías González y Tomás Nasif. Anticipadamente rescindieron de común acuerdo Frank Castañeda, Julio Furch y Víctor Ayala. Se negocia la rescisión de Marcos Arturia.

En tanto, el contrato de Joaquín Pombo también concluyó el 31 de diciembre, pero a raíz de la lesión, en vínculo finalizará cuando reciba el alta médica. Había sufrido la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, luego de una luxación de hombro izquierdo.