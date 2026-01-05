lunes 05 de enero de 2026
Juana Viale reveló el verdadero motivo por el cual nunca se casó

En su ciclo de El Trece, Juana Viale reveló en tono jocoso la causa por la que nunca formalizó alguna relación en el Registro Civil.

Juana Viale, sin vueltas.&nbsp;

Juana Viale, sin vueltas. 

Juana Viale volvió a sincerarse una vez más y lanzó en su programa de El Trece una divertida manera de justificar el por qué nunca pasó por el Registro Civil, a pesar de haber estado en pareja en varias oportunidades e incluso de haber sido mamá.

El comentario de nieta de Mirtha Legrand surgió durante una charla distendida con sus invitados sobre las dificultades de usar ropa blanca sin sufrir imprevistos en los eventos sociales.

Juana Viale compartió una anécdota personal ocurrida en la fiesta de fin de año de la producción de su ciclo de El Trece, con un divertido relato al aire.

La conductora relató que apenas había llegado al lugar y terminó con el pantalón completamente manchado porque se sentó arriba de un pesto que alguien dejó abandonado en la silla.

Juana Viale, muy picante en El Trece

“Terminé en el baño refregando el pantalón para quitarle lo verde”, aseguró en todo jocoso sobre ese percance. “Vestirse de blanco es más complicado de lo que parece”, deslizó y en ese contexto, Andrea Ghidone, una de sus invitadas señaló que “es muy peligroso el blanco”, a lo que Juana remató: “Por eso nunca me casé”, dijo entre risas.

Juana Viale tiene tres hijos: Ámbar de Benedictis, de su relación con Juan de Benedictis, y Silvestre Valenzuela y Alí Valenzuela, con el actor chileno Gonzalo Valenzuela.

