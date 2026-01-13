Robó un auto en Lomas de Zamora y lo atraparon en Wilde tras chocar contra un árbol

Un delincuente que robó un auto en Lomas de Zamora fue detenido por la Policía en la localidad de Wilde , partido de Avellaneda , tras una intensa persecución que terminó con el ladrón chocando contra un árbol. Es menor de edad.

Todo empezó cuando un joven de 26 años fue interceptado por un grupo de ladrones que lo amenazaron con un arma de fuego para robarle su vehículo. El asalto se produjo en la jurisdicción de la Comisaría 8ª de Villa Galicia .

A full. El equipo de atletismo comenzó su pretemporada en el Parque de Lomas

Los delincuentes huyeron con el auto hacia Wilde y fue su propia actitud la que lo terminó delatando. Efectivos del Comando de Patrullas de Avellaneda que recorrían la zona de Onsari y Cangallo vieron al coche circulando en forma sospechosa y le dieron la voz de alto. Ante esta situación, el conducto aceleró y escapó a toda velocidad.

Los policías empezaron a perseguir al auto por las calles del barrio, pero todo terminó abruptamente cuando los ladrones perdieron el control del vehículo y chocaron violentamente contra un árbol .

El robo se produjo en la jurisdicción de la Comisaría 8ª de Lomas de Zamora (Villa Galicia).

Después del choque, los tres delincuentes se bajaron y escaparon corriendo. Los efectivos lograron detener a uno de ellos, mientras que los otros dos lograron darse a la fuga y esconderse en el barrio. El detenido tiene 17 años, según informaron fuentes judiciales a La Unión.

Los policías secuestraron una pistola Bersa calibre 22 sin municiones y un pistolón marca Rexio. Ambos habían sido descartados por los delincuentes durante la huida, para deshacerse de la evidencia.

revolver Una de las armas incautadas por la Policía.

Un menor detenido por el robo

Minutos después, ya en la comisaría, se presentó la víctima del robo en Lomas de Zamora y relató lo que le había pasado. Confirmó que era el dueño del auto y que se lo habían robado horas antes.

El caso fue caratulado como "robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse acreditada". El joven detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Lomas de Zamora.