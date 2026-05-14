El artista de Lomas que pasó de cantar en la peatonal Laprida a brillar en la tele

Creó su propia banda y tiene más de 40 temas de su autoría.

El cantante que se presenta en la peatonal Laprida de Lomas, la rompió anoche en su presentación en la TV.

Con una presentación más que elogiada salió al aire la presentación del cantante callejero de Lomas Johathan Gargaglione (33) en el programa Bienvenidos a Ganar, por El Nueve. Pasó de presentarse todos los días en la peatonal Laprida, a brillar en la tele delante de un jurado de destacados de la música.

"Lo que pasó aún lo estoy asimilando. La verdad que fue una experiencia única para mí porque si bien me he presentado en varios escenarios, los nervios fueron otros, distintos, pero lo bueno es que lo disfruté y lo pasé de 10", expresó el joven cantante que es un gran amante del género del rock nacional.

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En la pantalla de El Nueve se lo pudo ver interpretando el tema "Fulanos de nadie" de Los Caballeros de la Quema. "Me gusta mucho el rock nacional y mis referentes musicales son La Renga , Callejeros , Divididos ", expresó.

Jonathan tiene más de 40 temas escritos por él mismo y además creó su propia banda, Los Nietos de Dante. "Recién estamos empezando, pero siento que este año comenzó muy bien y estoy a pleno metiéndole mucho a la música", aseguró y destacó que se está dedicando al 100% a cantar porque es su verdadera pasión.

La presentación en El Nueve

Embed - TAPAMUSIC - FULANOS DE NADIE ( CANAL 9 ) BIENVENIDOS A GANAR

El artista callejero de Lomas que se apasionó por la música desde muy chico

Con apenas 8 años Jonathan comenzó a tocar la guitarra y desde ese entonces nunca dejó la música. "Comencé tocando la guitarra criolla que me regaló mi abuelo y desde ahí comencé a meterme de a poco con el tema de la voz", recordó.

Ya a sus 11 años le regalaron la guitarra eléctrica que tanto quería y fue cuando decidió formar su primera banda de rock. Siempre la música fue parte de su vida y lo que sueña es poder convertirse en un artista reconocido. "Yo apuesto todo a la música y fuera de que actualmente vivo de esto, me gustaría llegar a otro level", recalcó.

Para llegar adonde quiere trabaja duro todos los días sobre su propio talento: "Intento superarme día día y seguir creciendo, esa es mi idea".

Eligió Lomas como su lugar en el mundo

Si bien Jonathan nació en la ciudad de Tres Arroyos, en 2014 se vino a vivir a Buenos Aires y se instaló en el Barrio San José de Temperley. Desde ese entonces eligió como escenario a la peatonal Laprida.

"Me acuerdo que arranqué a tocar en Laprida el 17 de abril de 2014 porque justo es el día del cumpleaños de mi abuelo", recalcó y aseguró que desde ese entonces va a tocar allí.

"Estaba recién llegado y como no conseguí trabajo, me largué como artista callejero y hasta el día de hoy me dedico al 100% a la música y vivo de eso", confesó.

Actualmente, Jonathan se para en la intersección de Italia y Laprida para brindar su arte "a la gorra" porque en sus paradas anteriores como la de Laprida y España está en plena construcción. "También estoy en Meeks y Laprida y lo que intento es sorprender, captar la atención de quienes pasan por allí. Actualmente en la calle hago un popurrí de rock nacional", contó.

Lo que se viene

Hace poco tiempo, Jonathan presentó uno de sus temas con videoclip incluido y adelantó que con la banda van a estar presentando más canciones. "Estamos comenzando a grabar todo con la banda así que se viene un año intenso en la música", adelantó. "Fui" es el tema de su autoría que sacó hace unos meses y aseguró que habrá dos lanzamientos más en breve.

Para seguir la carrera del artista callejero de Lomas se puede apoyar y compartir su trabajo entrando a la red social Instagram en @tapacmusic

Mirá la canción de lanzamiento