Lomas: celebra el Día Nacional del Músico creando guitarras

Cada 23 de enero se celebra el Día Nacional del Músico en homenaje al nacimiento de Luis Alberto Spinetta . En Lomas , el vecino León García le rinde tributo a esta efeméride a pura creación: no solo inventa canciones como artista, sino que también construye y repara instrumentos como lutier.

León García es músico sesionista , pero además se luce como lutier . Desde hace varios años logró fusionar ambas pasiones desde su casa, en Villa Hipódromo . Sus inicios en la música fueron desde que era muy chico: aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta y, con el tiempo, empezó a asistir a distintas peñas folklóricas junto a su padre, donde realizaban pequeñas presentaciones ante los presentes.

Ya de adolescente, García formó su primera banda junto a otros amigos músicos, quienes también eran vecinos del barrio. Ese camino lo llevó a sesionar (ser contratado por otros artistas, bandas o productores para grabar o tocar en vivo en proyectos específicos) y a producir sus primeros materiales .

“El oficio de la lutería llegó a mi vida por una necesidad propia de querer calibrar y mantener mis propios instrumentos . Fue un amigo quien me enseñó el oficio, el cual me gustó mucho desde el primer momento. En aquel entonces, ser lutier era básicamente ser un mago por todos los secretos que conlleva la actividad”, dijo, entre risas.

Actualmente, León se dedica principalmente a la construcción de guitarras eléctricas, intentando llevar al mercado “estéticas y tonos que no existen en guitarras de fabricación masiva o seriada”. Por supuesto que, al ser lutier, realizó instrumentos para ser usados por él mismo, pero también lleva a cabo encargos para otros músicos.

García crea música desde diversos aspectos, ya sea como sesionista o lutier.

Para finalizar, García realizó una analogía referida a la importancia del aporte de Luis Alberto Spinetta para la música, siendo una de las figuras más influyentes del rock nacional: “Antes del ‘flaco’ existían los colores primarios, pero él se animó a mezclarlos para poner a disposición una amplia paleta. Gracias a ello, se abrieron nuevos caminos para los artistas que se animaron a seguir fusionando ritmos y estilos para crear canciones originales”.

Los vecinos de la zona que estén interesados en incursionar en el mundo de la lutería pueden tomar clases de calibración y mantención de instrumentos con León: se lo puede contactar mediante un mensaje directo a su Instagram, como así también presentándose personalmente en su taller ubicado en Nicora 274 (casi esquina Pedernera).