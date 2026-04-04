Sueño en marcha: un artista de Fiorito representará a Lomas de Zamora en un certamen nacional

Luiam ya está listo para representar a Fiorito y a Lomas de Zamora en Córdoba.

Luiam Basco, el artista oriundo de Fiorito , no para de crecer y de sorprender a propios y extraños con su talento. En esta ocasión, fue seleccionado como uno de los finalistas en un concurso que se hará en Córdoba : para juntar fondos, su familia organizó para hoy un torneo de fútbol relámpago.

Andrea , mamá de Luiam, dialogó con el Diario La Unión y contó que su hijo fue elegido como uno de los finalistas del certamen Corral Canta 2026, una competencia en la que participarán 12 niños de diferentes provincias. Basco representará a Fiorito y a todo Lomas de Zamora el próximo domingo 12 de abril en la Usina del Arte situada en Corral de Bustos.

En la final, Luiam estará participando en la categoría solista infantil , luego de haber atravesado otras audiencias a distancia. Allí tendrá que cantar una canción ante un jurado compuesto por tres profesionales, quienes evaluarán la interpretación, la afinación y la técnica vocal, la presencia escénica, el vestuario y el desempeño general en el escenario.

Para costear los gastos, la familia de Luiam organizó para hoy un torneo de fútbol 5 relámpago en la cancha ubicada en la intersección de las calles Mossoti y Esquel (Fiorito). “Todo lo que se junte va a ir destinado al viaje y la estadía. Queremos que Luiam siga creciendo y cumpliendo sus sueños”, explicó Andrea, con orgullo.

A su corta edad, Luiam ya demostró su talento en distintos escenarios de Fiorito y otras localidades.

Todo lo que se junte va a ir destinado al viaje y la estadía. Queremos que Luiam siga creciendo y cumpliendo sus sueños Todo lo que se junte va a ir destinado al viaje y la estadía. Queremos que Luiam siga creciendo y cumpliendo sus sueños

El torneo comenzará a las 17 y está pensado tanto para equipos femeninos como masculinos. Aún está abierta la inscripción para todos aquellos que deseen ser parte: los interesados pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 1139330087, medio por el cual se les notificará el valor de la participación por equipo.

“Cuando volvamos de Córdoba me propusieron presentar un proyecto en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora para declarar de interés municipal la figura de Luiam”, concluyó la mamá, feliz sobre la propuesta que recibió en los últimos días.