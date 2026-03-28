sábado 28 de marzo de 2026
Escribinos
28 de marzo de 2026
En abril.

Dan nuevos cursos en Fiorito sobre tecnología y creación de contenidos

De forma gratuita, los vecinos de Lomas pueden aprender herramientas útiles para el estudio, el trabajo y sus proyectos personales.

Todos los miércoles y jueves de abril darán clases en el Punto Digital Fiorito.

Todos los miércoles y jueves de abril darán clases en el Punto Digital Fiorito.

Los vecinos con ganas de sumar nuevas habilidades tecnológicas, crear contenidos y potenciar sus emprendimientos pueden sumarse a los cursos gratuitos que brinda el Municipio de Lomas de Zamora en el Punto Digital Fiorito.

Durante todo el mes de abril habrá nuevas capacitaciones prácticas y dinámicas en el espacio ubicado sobre la Avenida Presidente Perón y Recondo. La idea es que los participantes se lleven herramientas útiles para el estudio, el trabajo y proyectos personales.

Lee además
En Lomas hay 6 Puntos Jóvenes que ofrecen actividades gratuitas.
Gratuitos.

En Lomas dan talleres culturales y deportivos para jóvenes
La institución de Lomas de Zamora abre las puertas de su sede para recibir a los lomenses.
Ya disponibles.

Dan talleres de gimnasia y folklore para adultos mayores de Lomas

Los miércoles, de 10 a 12, van a enseñar las claves para armar y editar videos para redes. El otro curso de los miércoles, en el horario de 12 a 14, será el de radio y podcast con todo lo necesario para hacer transmisiones online, contar historias de forma creativa, conectar con la audiencia y compartir contenidos propios.

punto digital fiorito2
Son capacitaciones prácticas y dinámicas para el desarrollo personal.

Son capacitaciones prácticas y dinámicas para el desarrollo personal.

Mientras que los jueves, de 10 a 12, se realizará un curso de Canva (nivel medio) con el objetivo de profundizar los conocimientos sobre diseño gráfico y la creación de contenidos visuales como logos, flyers, tarjetas de presentación e invitaciones. Por su parte, los jueves en el horario de 12 a 14 se dictará el curso de habilidades digitales centrado en el uso de la tecnología para hacer tareas cotidianas y manejar aplicaciones.

Los interesados en anotarse en estos cursos tienen que llenar este formulario. El Punto Digital Fiorito está equipado con computadoras, un microcine con equipo de proyección, televisores LED, una sala de entretenimiento con consolas de videojuegos, home theatre, cámaras y micrófonos inalámbricos.

Múltiples opciones de cursos y talleres en Lomas de Zamora

Aprender Lomas es la plataforma digital del Municipio que tiene toda la información sobre más de 500 carreras, cursos y talleres que se dictan en instituciones locales.

La página web brinda la posibilidad de filtrar las búsquedas por áreas temáticas, localidades e instituciones. Cuando seleccionen el curso o carrera que les interesa, los vecinos accederán a las direcciones y números de contacto para comunicarse con la institución y hacer la inscripción.

Hay opciones rubros como administración y gestión, automotriz, albañilería, cuidados y servicios comunitarios, electromecánica, gasista, deportes, electrónica, estética, gastronomía, hotelería y turismo, industria alimentaria, informática, indumentaria, metalurgia, química, salud y textil.

Temas
Seguí leyendo

En Lomas dan talleres culturales y deportivos para jóvenes

Dan talleres de gimnasia y folklore para adultos mayores de Lomas

Cultura y deporte: brindan múltiples cursos y talleres gratuitos

Juzgarán al policía acusado de atropellar y matar a Antonella Rodríguez

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Auto incautado a la banda.
Cinco detenidos.

Insólito: cae una banda que robaba los techos de los autos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Daniel Franco  palpitó el clásico entre Los Andes y Temperley.
Entrevista.

"De los que jugué, el clásico Los Andes - Temperley está en primer lugar"

Por  Matías Mazzocchi