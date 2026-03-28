Dan nuevos cursos en Fiorito sobre tecnología y creación de contenidos

Todos los miércoles y jueves de abril darán clases en el Punto Digital Fiorito.

Los vecinos con ganas de sumar nuevas habilidades tecnológicas , crear contenidos y potenciar sus emprendimientos pueden sumarse a los cursos gratuitos que brinda el Municipio de Lomas de Zamora en el Punto Digital Fiorito .

Durante todo el mes de abril habrá nuevas capacitaciones prácticas y dinámicas en el espacio ubicado sobre la Avenida Presidente Perón y Recondo . La idea es que los participantes se lleven herramientas útiles para el estudio, el trabajo y proyectos personales.

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Los miércoles, de 10 a 12, van a enseñar las claves para armar y editar videos para redes . El otro curso de los miércoles, en el horario de 12 a 14, será el de radio y podcast con todo lo necesario para hacer transmisiones online , contar historias de forma creativa, conectar con la audiencia y compartir contenidos propios.

Mientras que los jueves, de 10 a 12, se realizará un curso de Canva (nivel medio) con el objetivo de profundizar los conocimientos sobre diseño gráfico y la creación de contenidos visuales como logos, flyers, tarjetas de presentación e invitaciones. Por su parte, los jueves en el horario de 12 a 14 se dictará el curso de habilidades digitales centrado en el uso de la tecnología para hacer tareas cotidianas y manejar aplicaciones.

Los interesados en anotarse en estos cursos tienen que llenar este formulario. El Punto Digital Fiorito está equipado con computadoras, un microcine con equipo de proyección, televisores LED, una sala de entretenimiento con consolas de videojuegos, home theatre, cámaras y micrófonos inalámbricos.

Múltiples opciones de cursos y talleres en Lomas de Zamora

Aprender Lomas es la plataforma digital del Municipio que tiene toda la información sobre más de 500 carreras, cursos y talleres que se dictan en instituciones locales.

La página web brinda la posibilidad de filtrar las búsquedas por áreas temáticas, localidades e instituciones. Cuando seleccionen el curso o carrera que les interesa, los vecinos accederán a las direcciones y números de contacto para comunicarse con la institución y hacer la inscripción.

Hay opciones rubros como administración y gestión, automotriz, albañilería, cuidados y servicios comunitarios, electromecánica, gasista, deportes, electrónica, estética, gastronomía, hotelería y turismo, industria alimentaria, informática, indumentaria, metalurgia, química, salud y textil.