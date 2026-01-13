Cómo se definirá el repechaje en MasterChef Celebrity

Este martes a las 22, las cocinas más famosas del mundo entran en una nueva etapa decisiva: comienza el esperado repechaje en MasterChef Celebrity , en la pantalla de Telefe , con una nueva oportunidad para los participantes que ya fueron eliminados.

Los participantes que ya dejaron su delantal vuelven por una segunda oportunidad, pero no estarán solos; la competencia sube la apuesta con la incorporación de caras nuevas que llegan dispuestas a todo.

El grupo de los que regresan por su revancha personal está compuesto por Walas, Sofi Martínez, Julia Calvo, Esteban Mirol, Luis Ventura y Emilia Attias .

Pero el camino no será fácil, ya que deberán medirse de igual a igual con nuevos aspirantes que se suman a la experiencia MasterChef Celebrity en Telefe : el carisma de Ariel Puchetta, la trayectoria de Esther Goris, el ritmo de Rusherking y la versatilidad de Evelyn Botto.

julia-calvo-masterchef Julia Calvo y Emilia Attias regresan a MasterChef Celebrity.

Este martes comienza una semana de estrategia: unos buscan recuperar su lugar, otros conquistar uno nuevo, pero solo los mejores lograrán quedarse. Como en cada emisión, las cocinas más famosas cuentan con un ecosistema multiplataforma sin precedentes.

La Reacción en Vivo junto a Grego Rossello y la China Ansa en Streams Telefe y la MLS, MasterChef Liga de Streamers, con Momo, Coker, Rober Galati, Caro Trippar, Boffe, Teo DM, Joaco López y Pimpeano reaccionando desde sus propios canales.

Los capítulos de Masterchef Celebrity también se pueden ver en simultáneo por HBO Max, donde permanecen todos los programas disponibles luego de su transmisión.