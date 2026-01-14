Griselda Siciliani sobre su relación con Luciano Castro: "Está todo..."

En medio de las versiones de separación y crisis entre Luciano Castro y Griselda Siciliani , y luego del mediático romance del actor con una joven danesa en Madrid y tras ser vinculado con otras mujeres, la actriz decidió tomar la palabra.

Mientras los rumores siguen dando vueltas, Ángel de Brito reprodujo en LAM , en América TV , su conversación con la actriz. “Todos dieron por muerta la pareja de Luciano Castro y Griselda Siciliani, pero tengo malas noticias porque no. Siguen”, comenzó diciendo.

“Le mandé un audio, le pregunté y le dije que todos estaban diciendo que se habían separado, que te dejó de seguir... Nunca se siguieron en las redes sociales, después eso ya lo aclaró todo el mundo”, señaló.

Luego, el conductor de LAM leyó las frases de Griselda Siciliani. “Querido, tal vez lo dicen porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando”, comenzó diciendo la actriz, mientras el periodista mencionaba un proyecto por el que ella regresó a Buenos Aires luego de pasar unos días con el actor en Mar del Plata.

“Volvió por algo que no se puede contar porque está terminando lo de Moria y ahora está con una película, pero no se puede decir qué es”, detalló.

image Griselda Siciliani y Luciano Castro.

“Yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mardel. Yo arranqué ayer la previa de esta película que aún no se anunció, empiezo a filmar en 10 días y mientras termino la serie de La One. Así que es demasiado todo mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan”, afirmó la expareja de Adrián Suar, sin dejar pasar los últimos acontecimientos que ocurrieron en la polémica.

“Está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora todo sigue tranqui”, concluyó la protagonista de Envidiosa sobre el presente de la pareja.