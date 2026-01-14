miércoles 14 de enero de 2026
Escribinos
14 de enero de 2026
¿Qué onda?

Griselda Siciliani sobre su relación con Luciano Castro: "Está todo..."

Griselda Siciliani habló luego de que salieran a la luz las infidelidades de Luciano Castro, como el romance con una joven y su vínculo con otras mujeres.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.
Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Mientras los rumores siguen dando vueltas, Ángel de Brito reprodujo en LAM, en América TV, su conversación con la actriz. “Todos dieron por muerta la pareja de Luciano Castro y Griselda Siciliani, pero tengo malas noticias porque no. Siguen”, comenzó diciendo.

Lee además
Moria Casán contra Flor Vigna. 
¡Ups!

Moria liquidó a Flor Vigna al escuchar su tema dedicado a Luciano Castro
luciano castro rompio en llanto en una entrevista al hablar de su infidelidad
Fuerte

Luciano Castro rompió en llanto en una entrevista al hablar de su infidelidad
Embed - Griselda Siciliani contó cómo está su relación con Luciano Castro

“Le mandé un audio, le pregunté y le dije que todos estaban diciendo que se habían separado, que te dejó de seguir... Nunca se siguieron en las redes sociales, después eso ya lo aclaró todo el mundo”, señaló.

La palabra Griselda Siciliani

Luego, el conductor de LAM leyó las frases de Griselda Siciliani. “Querido, tal vez lo dicen porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando”, comenzó diciendo la actriz, mientras el periodista mencionaba un proyecto por el que ella regresó a Buenos Aires luego de pasar unos días con el actor en Mar del Plata.

“Volvió por algo que no se puede contar porque está terminando lo de Moria y ahora está con una película, pero no se puede decir qué es”, detalló.

image
Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

“Yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mardel. Yo arranqué ayer la previa de esta película que aún no se anunció, empiezo a filmar en 10 días y mientras termino la serie de La One. Así que es demasiado todo mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan”, afirmó la expareja de Adrián Suar, sin dejar pasar los últimos acontecimientos que ocurrieron en la polémica.

“Está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora todo sigue tranqui”, concluyó la protagonista de Envidiosa sobre el presente de la pareja.

Temas
Seguí leyendo

Moria liquidó a Flor Vigna al escuchar su tema dedicado a Luciano Castro

Luciano Castro rompió en llanto en una entrevista al hablar de su infidelidad

Qué famosa confirmó que tuvo un romance con Luciano Castro

Qué dijo Siciliani sobre la infidelidad de Luciano Castro con una joven danesa

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Martín Bossi, en medio de rumores.  video
¿Qué onda?

Qué pasa entre Martín Bossi y una ex del papá de Wanda Nara

Las más leídas

Te Puede Interesar

Jeremías Kruger dejó Güemes y se sumó a Talleres de Escalada.
Uno para la banda.

Talleres de Escalada sumó su noveno refuerzo para la Primera B