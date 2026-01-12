lunes 12 de enero de 2026
Luciano Castro rompió en llanto en una entrevista al hablar de su infidelidad

Luego de que se conociera su romance con una joven danesa y la bronca de Griselda Siciliani por esta situación, Luciano Castro se quebró durante una nota.

Sin título-1

“Una venta explosiva porque lo tenemos al señor Nacho Rivarola, que hace instantes lo agarró a Luciano Castro. Fue picante con las preguntas incisivas”, adelantó Pampito en Puro Show, en El Trece.

Luciano Castro, comprometido con unos audios. 
Todo mal.

Los audios de Luciano Castro y la joven con la que habría engañado a Griselda
Griselda Siciliani y Luciano Castro.
Sin vueltas.

Qué dijo Siciliani sobre la infidelidad de Luciano Castro con una joven danesa

“Catorce minutos de nota dio Luciano. Estaba con ganas de hablar, no es que se sacó de encima. Contestó sobre Flor Vigna inclusive”, remarcaron. “¿Cuál es el título fuerte que a vos te dejó esta entrevista que tuviste con Castro para venderla?”, quiso saber Pampito.

Embed

El enojo de Griselda Siciliani con Luciano Castro

En el ciclo de espectáculos El Trece también revelaron el enojo de Griselda Siciliani con Luciano Castro luego de saliera a la luz el romance del actor en España.

“Bueno, yo creo que Griselda está enojadísima. Es un título bastante fuerte, interesante. Y después sobre el final, un detalle que yo observé teniéndolo cara a cara, que quizás con los lentes no se nota, empezó a lagrimear un poco. Incluso, perdón lo que decía Luciano, no sé si lo podía decir. Una vez que terminó una nota, medio que se puso a llorar un poquito”, reveló el cronista.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.
“No me vengan con la resuelta, no me vengan, y un poco lo está confirmando el señor Castro. Dijeron que deben tener pareja abierta, y ella misma dijo ‘no tenemos pareja abierta’. Cuando yo les digo que aprieten, estamos al borde de carnaval”, acotó Fernanda Iglesias.

