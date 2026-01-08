jueves 08 de enero de 2026
Qué dijo Griselda Siciliani sobre la infidelidad de Luciano Castro con una joven danesa

Luego de que salga a la luz el romance de Luciano Castro con chica de 28 en Madrid, Griselda Siciliani habló sin vueltas con Moria Casán.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.
En los últimos días salieron a la luz las conversaciones privadas de Luciano Castro con Sarah Borrell y la propia joven también dio picantes detalles de lo ocurrido entre ambos.

“Nosotros tenemos una relación en la que cada cual se hace cargo de lo propio. Si un día sale alguien con quien yo tuve una relación erótica a hablar de mí o a exponer mi intimidad entonces bueno, ahí sí me haré cargo yo”, arrancó Griselda Siciliani.

Sobre el romance de Luciano Castro y una joven danesa de 28 años, señaló: “En este caso es algo que le pasa a otro ser humano, a Luciano, que es Luciano Castro. Yo ya sé quién es. Lo conozco hace 20 años. Hay algo de él que yo elijo así. Yo no pienso que él va a ser de otra manera”.

image
Griselda Siciliani habló de las infidelidades de Luciano Castro.

Griselda Siciliani negó tener una pareja abierta con Luciano Castro

“Hoy vivo mis vínculos de manera diferente, con mucha complicidad con el otro, con autonomía, total, relax, diversión y sexo”, sostuvo Griselda Siciliani sobre su noviazgo en la charla con Moria Casán.

Y sumó: “Hay algo de acompañarse. Él viene con cosas que yo no voy a analizar ni juzgar. Él pensará qué le pasa con eso, a mí por lo pronto me da fiaca esto de la exposición. No me da lo mismo”.

Griselda Siciliani: “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”

Ese fue el pie para que Grisela Siciliani deje en claro que no tiene un vínculo abierto con el actor. “Nosotros no tenemos pareja abierta ni poliamor. No sé ni qué es eso. Si él viniera a contarme ‘che, pasó esto’ lo mato. Me muero si me cuenta de su intimidad. El tema acá es cuando la intimidad se vuelve pública porque algo de eso hay que atajar”, siguió.

Lo que más le molestó fue la difusión pública del tema: “Cuando la intimidad se vuelve pública hay algo que hay que atajar. Eso es lo que estoy pensando estos días”. Y arrojó una frase dolorosa: “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”.

“Él me dijo que eso era cierto... No es un hombre cuidados, prolijo. Es algo que él trae. Es este hombre”, cerró de manera contundente Griselda Siciliani.

