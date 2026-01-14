Desde este jueves, eliminan los aranceles de importación para celulares

Disposición de Javier Milei para la importación de celulares.

5Mediante el Decreto 333/2025, que fue publicado el 14 de mayo del año pasado en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei había dispuesto una reducción progresiva de los aranceles a las importación de celulares, primero al 9,5% hasta ahora que se elimina por completo desde este jueves.

En el texto, el Gobierno remarca que “mejorarán las condiciones de oferta de los bienes objeto de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó la eliminación del arancel de importación para teléfonos celulares, que comenzará a regir este jueves, y sostuvo que a partir de ahora habrá “mejores precios para todos”.

“A partir de mañana, los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%. Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina”, posteó el Jefe de ministros en sus redes.

Los precios de los celulares, antes del cambio image Sin aranceles para la importación de celulares. La eliminación de aranceles busca comprimir una brecha que, en los modelos de alta gama, supera el 100% del valor del producto en el exterior. A continuación, los precios detectados en tiendas oficiales de Mercado Libre Argentina frente a los valores de referencia en Paraguay (CellShop): iPhone 17 Pro (256 GB): Argentina: $2.899.999.

Paraguay: US$1.190 (aprox. $1.695.750).

Brecha: $1.204.249. iPhone 17 Pro Max (256 GB): Argentina: $3.399.999.

Paraguay (Ref. 1TB): US$1.930 (aprox. $2.750.250).

Nota: En Paraguay se consigue el modelo de 1TB a un precio menor que el de 256GB en Argentina. iPhone 13 (128 GB): Argentina: $1.199.999.

Paraguay: US$460 (aprox. $655.500).

Brecha: $544.499.

