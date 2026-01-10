sábado 10 de enero de 2026
10 de enero de 2026
Política internacional

Jorge Taiana: "Javier Milei quiere ser el alumno distinguido de Donald Trump"

Tras la invasión a Venezuela, el diputado nacional Jorge Taiana fue lapidario con el accionar de Estados Unidos y con el apoyo de Javier Milei a Donald Trump.

Donald Trump y Javier Milei, juntos: la crítica de Jorge Taiana.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Jorge Taiana sostuvo que Estados Unidos “cruzó una barrera que en 200 años no había cruzado” con la invasión a Venezuela porque, dijo, fue “la primera vez” que intervino por la fuerza un país de América del Sur.

Y sumó: "Si Estados Unidos puede hacer eso en Venezuela, también puede no gustarle la estafa que Milei hizo con las cripto. En ese caso, ¿Trump podría invadir Argentina y secuestrar también el presidente argentino? O si viene un presidente argentino que no le guste también lo puede hacer? ¿Puede Argentina negarse a que den un yacimiento de una tierra rara o de un mineral?"

También cargó duramente contra el presidente Javier Milei por alinearse con Estados Unidos en cada una de las acciones, y en particular por el apoyo explícito al bombardeo en Caracas: "Milei quiere el alumno distinguido que aplauda todas las barrabasadas que haga el presidente Donald Trump”.

Javier Milei apoya todo lo que Estados Unidos diga

“Trump cree que Estados Unidos va a volver a ser el único poder del mundo, que va a aplastar a todo el resto y que va a desaparecer el multipolarismo. Milei compra eso y por eso busca volver a las relaciones carnales, pero ya no relaciones carnales así nomás, sino al cuadrado. Entonces, vamos a hacer todo lo que digan, vamos a ser el alumno distinguido y aplaudir todas las barrabasadas que haga el presidente Trump porque él va a triunfar, va a volverse de nuevo el gran emperador y nosotros, si estamos al lado, al final vamos a tener un reconocimiento", resaltó.

Pero advirtió: "El primer problema de eso es que lo que piensan de Trump no va a suceder. Lo que muestran los números económicos del mundo es que el mundo avanza hacia la multipolaridad. El segundo punto es que apoyarlo no significa que te va a retribuir. Al contrario, Estados Unidos en general, en relación a Latinoamérica y mucho más en relación a la Argentina, nunca retribuyó nada".

