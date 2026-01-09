Deuda con el FMI: los altísimos intereses que deberá pagar la Argentina los próximos 5 años

La Argentina deberá pagarle al FMI altísimos intereses de deuda por los próximos 5 años.

Los intereses que la Argentina deberá pagarle al Fondo Monetario Internacional ( FMI ) en los próximos 5 años rondan los USD 13.500 millones, según las cifras oficiales del organismo. Entre 2026 y 2030 deberá cancelar un total de USD 13.432 millones.

Desde 2018 hasta fin de 2025, los pagos de intereses sumaron US$ 14.773 millones, a pesar de que el período fue mayo, de siete años. El mayor peso de los intereses recae entre 2026 y 2028.

Este año los vencimientos de capital e intereses suman US$ 4.400 millones, que podrían financiarse con los desembolsos que aún debe realizar el FMI del crédito de los U$S 20.000 millones acordado en abril 2025. El próximo vencimiento de intereses de deuda es el 1 de febrero por casi US$ 830 millones.

Desde que el FMI le otorgó el préstamo extraordinario al país en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, renovado con Alberto Fernández y acrecentado durante la actual gestión de Javier Milei , los pagos de intereses al organismo internacional sumaron US$ 14.773 millones de acuerdo a los datos del Banco Central, consignó Clarín.

Cuánto acumula de deuda la Argentina hasta el momento con el FMI

La deuda con el FMI al 31 de diciembre de 2025 sumaba US$ 57.100 millones. Esa deuda en intereses es si la Argentina cancela los futuros vencimientos de capital e intereses y el FMI no le otorga nuevos créditos al país.

En tanto, si la Argentina va pagando los vencimientos, la carga de intereses sería decreciente.

Pero si se aprobaran nuevos desembolsos, (el FMI debería completar con poco más de U$S 5.000 millones el crédito de U$S 20.000 millones aprobado en abril de 2026) la deuda se elevaría y la carga de los intereses y los plazos de pagos serían mayores.

